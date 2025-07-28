Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідала «Голосний кемп» для дітей, які постраждали від війни

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської відвідала «Голосний кемп» на Буковині – літній табір, створений для психологічного відновлення дітей, які постраждали від війни. Його організував БФ «Голоси дітей» за підтримки та у співпраці з Фундацією Олени Зеленської.

У таборі відпочивають діти з родин військових, із сімей, які вимушено залишили свій дім, а також ті, хто живе на прифронтових або деокупованих територіях.

Дружина Президента разом із дітьми взяла участь у творчому майстер-класі, психологічному занятті в ігровому форматі та поспілкувалася з командою психологів.

«Втрати, вимушене дорослішання, постійний стрес – на жаль, усе це стало частиною дитинства багатьох українських дітей. Саме тому психосоціальна підтримка – один з основних напрямів, який розвиває Фундація», – зазначила перша леді.

«Голосний кемп» – частина системної роботи Фундації щодо психосоціальної підтримки юних українців. За два роки партнерства кемпи відвідали майже 500 дітей.

«У межах напряму психосоціальної підтримки ми у Фундації реалізуємо саме такі ініціативи й прагнемо, щоб вони ставали доступними якомога більшій кількості дітей, які цього потребують», – наголосила директорка Фундації Ніна Горбачова.

Також у межах візиту до кемпу завітала Тіна Кароль – народна артистка України та засновниця Благодійного фонду Тіни Кароль, що вже понад 11 років підтримує дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

До зустрічі долучився й олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, який теж підтримав ініціативу та провів день разом із дітьми.

«Наші кемпи покликані дати дітям внутрішній ресурс для подолання наслідків війни, підтримати їхні потреби й посилити стресостійкість у складних умовах», – наголосила співзасновниця фонду «Голоси дітей» Олена Розвадовська.

Організація кемпу стала можливою завдяки фінансовій підтримці міжнародного партнера – The Swedish Postcode Lottery Foundation.

«Покоління українських дітей і молоді зростає в тіні війни, стикаючись із порушеним звичним життям, втратою близьких і глибокими психологічними травмами. Їхня потреба в підтримці ментального здоров’я сьогодні особливо важлива. Саме тому ми пишаємося тим, що підтримуємо Фундацію Олени Зеленської у її співпраці з “Голосним кемпом”», – зауважив генеральний секретар The Swedish Postcode Lottery Foundation Андреас Ерікссон.