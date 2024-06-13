Олена Зеленська: Реформа шкільного харчування – частина відновлення країни

Під головуванням заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби та за участю першої леді України Олени Зеленської відбулася нарада щодо реформи шкільного харчування. У ній узяли участь представники 21 обласної військової адміністрації, а також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк.

На нараді обговорили перебіг упровадження регіональних програм реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року. Ці обласні програми були розроблені з урахуванням місцевих особливостей за підсумками 19 регіональних форумів, які провела команда реформи шкільного харчування.

«Ми часто наголошуємо, що ця реформа – частина відновлення України. Це не перебільшення. Бо якісна освіта й усе, що навколо неї, зокрема можливість прогодувати дитину, – це умова для повернення родин, дітей додому. Будуть люди – житимуть ваші громади. Отже, зі шкільного обіду багато що починається. Якщо годувати дітей правильно зараз, вони виростуть здоровими людьми. Якщо якісно зробити реформу зараз, у нас буде якісно краща країна за кілька років», – сказала перша леді.

Вона закликала представників регіонів ефективно використовувати всі можливості та ресурси реформи – від міжнародних до державних.

Орест Степаняк проаналізував регіональні програми та презентував дорожню карту їх упровадження.

Оксен Лісовий відзвітував про використання державної субвенції на облаштування харчоблоків у закладах середньої освіти та «кулінарних хабів» – місць, де кухарі закладів освіти можуть підвищити свою кваліфікацію.