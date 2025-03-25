Олена Зеленська: Рівні можливості для всіх – безбар’єрність саме про це

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням віцепремʼєр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Дружина Президента зазначила, що, згідно з даними нещодавнього опитування від Центру соціальних змін і поведінкової економіки, проведеного за ініціативою ЮНІСЕФ, безбар’єрність – серед нових цінностей суспільства для 87 % українців.

«Це колосальні зрушення в суспільній свідомості. Таку вмотивованість людей треба зберегти. Тому хочу сфокусувати на цьому нашу увагу – ось суспільний запит нарешті з’явився, не відповісти на нього не можна. Втрачену мотивацію піднімати навіть важче, аніж створювати з нуля», – зазначила перша леді.

Олексій Кулеба наголосив на пріоритетності безбар’єрних підходів у процесі підтримки та розвитку стійкості українського суспільства.

«Вчора уряд затвердив оновлений План заходів на 2025–2026 роки. Цей документ – результат спільної роботи міністерств, обласних адміністрацій, експертів та громадських організацій. Ми врахували попередній досвід і нові виклики, пов’язані з воєнним станом. План містить конкретні завдання та строки виконання», – додав віцепремʼєр-міністр.

До реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні залучені 16 міністерств. Вони впроваджують 30 проєктів і вже мають результати.

Зокрема, оновлені Державні будівельні норми та стандарти для забезпечення доступності просторів, серед яких і укриття.

За два роки Державна служба зайнятості облаштувала понад 2 тис. робочих місць для фахівців з інвалідністю. Працюють програми перекваліфікації та навчання. Гранти для власної справи отримали понад 2 тис. ветеранів і членів їхніх сімей. Загальна сума підтримки – близько 1,3 млрд грн.

Міністерство культури провело навчання для урядових організацій із простої мови. Затверджені рекомендації з безбар’єрності для всіх українських медіакомпаній.

Державні цифрові платформи вже адаптують для людей із порушеннями зору та слуху. На Дія.Освіта навчальні курси пройшли понад 3 млн українців. Цифрову грамотність просувають 5 тис. хабів по всій країні.

Інклюзивною освітою охоплено майже 100 тис. учнів. 12 тис. шкіл отримали укриття. За два останні роки надруковано 60 тис. сучасних підручників шрифтом Брайля.

У всіх реабілітаційних відділеннях працюють мультидисциплінарні команди. Загалом 280 тис. пацієнтів пройшли безоплатну реабілітацію торік.

За рік у межах проєкту Мінмолодьспорту запрацювали 85 адаптивних клубів. Понад сто тренерів працюють із ветеранами війни з інвалідністю. Відбувся старт програми «Ветеранський спорт». Учасники бойових дій що три місяці отримуватимуть компенсацію на заняття спортом.

Сім автошкіл МВС навчають людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, керувати автомобілем. Посвідчення водія вже отримали понад сто осіб, з них третина – воїни.

Мінсоцполітики впроваджує послугу раннього втручання – її отримали вже близько 3 тис. родин.

Під час засідання представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади презентували нові пріоритетні проєкти за напрямами безбар’єрності:

« Рух без бар’єрів» : відпрацювання у 15 пілотних громадах механізмів безбар’єрних маршрутів.

: відпрацювання у 15 пілотних громадах механізмів безбар’єрних маршрутів. « Безбар’єрний ЦНАП» : адаптація цих просторів та підготовка персоналу для гідного обслуговування людей із різних соціальних груп.

: адаптація цих просторів та підготовка персоналу для гідного обслуговування людей із різних соціальних груп. «Безбар’єрність на ринку праці» : створення умов для залучення до ринку праці різних суспільних груп (молодих фахівців, фахівців з інвалідністю, старших людей тощо), їх підтримка та супровід у процесі працевлаштування.

: створення умов для залучення до ринку праці різних суспільних груп (молодих фахівців, фахівців з інвалідністю, старших людей тощо), їх підтримка та супровід у процесі працевлаштування. «Формула гідного повернення до цивільного життя» : запуск системи послуг для адаптації захисників і захисниць під час повернення до цивільного життя.

: запуск системи послуг для адаптації захисників і захисниць під час повернення до цивільного життя. «Послуги для поранених», «Центри відновлення та здоров’я» : пакет послуг для поранених військових на перших етапах госпіталізації;

створення мережі сучасних військово-медичних центрів реабілітації та ментального здоров’я.

: пакет послуг для поранених військових на перших етапах госпіталізації; створення мережі сучасних військово-медичних центрів реабілітації та ментального здоров’я. «Підтримане проживання»: розвиток системи підтриманого проживання для людей старшого віку зі статусом ВПО та людей з інвалідністю.

розвиток системи підтриманого проживання для людей старшого віку зі статусом ВПО та людей з інвалідністю. «Доступність екстрених служб і сервісних послуг МВС для різних верств населення».

«Культура без бар’єрів»: забезпечення безбар’єрності культурних просторів.

«Освітня безбар’єрність: відкриваючи нові горизонти» : забезпечення якісної інклюзивної освіти для кожного.

: забезпечення якісної інклюзивної освіти для кожного. «Безбар’єрний простір у публічному управлінні».

«У різні відрізки історії різні ознаки, винаходи, новації визначали ступінь цивілізованості людства. Сьогодні, я знаю, такими маркерами є безпека та безбар’єрність. Чесна рівність і справедлива доступність абсолютно для всіх», – підсумувала Олена Зеленська.