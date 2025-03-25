Олена Зеленська: Рівні можливості для всіх – безбар’єрність саме про це

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням віцепремʼєр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
Дружина Президента зазначила, що, згідно з даними нещодавнього опитування від Центру соціальних змін і поведінкової економіки, проведеного за ініціативою ЮНІСЕФ, безбар’єрність – серед нових цінностей суспільства для 87 % українців.
«Це колосальні зрушення в суспільній свідомості. Таку вмотивованість людей треба зберегти. Тому хочу сфокусувати на цьому нашу увагу – ось суспільний запит нарешті з’явився, не відповісти на нього не можна. Втрачену мотивацію піднімати навіть важче, аніж створювати з нуля», – зазначила перша леді.
Олексій Кулеба наголосив на пріоритетності безбар’єрних підходів у процесі підтримки та розвитку стійкості українського суспільства.
«Вчора уряд затвердив оновлений План заходів на 2025–2026 роки. Цей документ – результат спільної роботи міністерств, обласних адміністрацій, експертів та громадських організацій. Ми врахували попередній досвід і нові виклики, пов’язані з воєнним станом. План містить конкретні завдання та строки виконання», – додав віцепремʼєр-міністр.
До реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні залучені 16 міністерств. Вони впроваджують 30 проєктів і вже мають результати.
Зокрема, оновлені Державні будівельні норми та стандарти для забезпечення доступності просторів, серед яких і укриття.
За два роки Державна служба зайнятості облаштувала понад 2 тис. робочих місць для фахівців з інвалідністю. Працюють програми перекваліфікації та навчання. Гранти для власної справи отримали понад 2 тис. ветеранів і членів їхніх сімей. Загальна сума підтримки – близько 1,3 млрд грн.
Міністерство культури провело навчання для урядових організацій із простої мови. Затверджені рекомендації з безбар’єрності для всіх українських медіакомпаній.
Державні цифрові платформи вже адаптують для людей із порушеннями зору та слуху. На Дія.Освіта навчальні курси пройшли понад 3 млн українців. Цифрову грамотність просувають 5 тис. хабів по всій країні.
Інклюзивною освітою охоплено майже 100 тис. учнів. 12 тис. шкіл отримали укриття. За два останні роки надруковано 60 тис. сучасних підручників шрифтом Брайля.
У всіх реабілітаційних відділеннях працюють мультидисциплінарні команди. Загалом 280 тис. пацієнтів пройшли безоплатну реабілітацію торік.
За рік у межах проєкту Мінмолодьспорту запрацювали 85 адаптивних клубів. Понад сто тренерів працюють із ветеранами війни з інвалідністю. Відбувся старт програми «Ветеранський спорт». Учасники бойових дій що три місяці отримуватимуть компенсацію на заняття спортом.
Сім автошкіл МВС навчають людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, керувати автомобілем. Посвідчення водія вже отримали понад сто осіб, з них третина – воїни.
Мінсоцполітики впроваджує послугу раннього втручання – її отримали вже близько 3 тис. родин.
Під час засідання представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади презентували нові пріоритетні проєкти за напрямами безбар’єрності:
- «Рух без бар’єрів»: відпрацювання у 15 пілотних громадах механізмів безбар’єрних маршрутів.
- «Безбар’єрний ЦНАП»: адаптація цих просторів та підготовка персоналу для гідного обслуговування людей із різних соціальних груп.
- «Безбар’єрність на ринку праці»: створення умов для залучення до ринку праці різних суспільних груп (молодих фахівців, фахівців з інвалідністю, старших людей тощо), їх підтримка та супровід у процесі працевлаштування.
- «Формула гідного повернення до цивільного життя»: запуск системи послуг для адаптації захисників і захисниць під час повернення до цивільного життя.
- «Послуги для поранених», «Центри відновлення та здоров’я»: пакет послуг для поранених військових на перших етапах госпіталізації;
створення мережі сучасних військово-медичних центрів реабілітації та ментального здоров’я.
- «Підтримане проживання»: розвиток системи підтриманого проживання для людей старшого віку зі статусом ВПО та людей з інвалідністю.
- «Доступність екстрених служб і сервісних послуг МВС для різних верств населення».
- «Культура без бар’єрів»: забезпечення безбар’єрності культурних просторів.
- «Освітня безбар’єрність: відкриваючи нові горизонти»: забезпечення якісної інклюзивної освіти для кожного.
- «Безбар’єрний простір у публічному управлінні».
«У різні відрізки історії різні ознаки, винаходи, новації визначали ступінь цивілізованості людства. Сьогодні, я знаю, такими маркерами є безпека та безбар’єрність. Чесна рівність і справедлива доступність абсолютно для всіх», – підсумувала Олена Зеленська.