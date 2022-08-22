Олена Зеленська розпочала серію розмов з учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів

Перша леді України Олена Зеленська проводить серію телефонних та відеорозмов із колегами – учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів, під час яких обговорює результати заходу та майбутні кроки зі співпраці в гуманітарних, культурних, освітніх проектах, а також у сфері ментального та фізичного здоров’я.

Перші розмови вже відбулися. Зокрема, Олена Зеленська поспілкувалася з дружиною Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте, першою леді Белізу Россаною Марією Брісеньо та дружиною Президента Ісландії Елізою Рейд.

Підбиваючи підсумки місяця, який минув із часу проведення Саміту, вона наголосила, що захід і зараз дає важливі для України результати.

«Започатковуючи Саміт, я хотіла, щоб він був не просто заходом раз на рік, а постійною платформою для взаємодії. І, як бачимо, це вдається. У межах другого Саміту ми зібрали вже близько 200 мільйонів гривень. Донейти надійшли з 51 країни світу через платформу UNITED24. Завдяки доброчинним внескам МОЗ закупив перші 57 реанімобілів», – розповіла вона.

За словами дружини Президента, автомобілі незабаром вирушать до прифронтових регіонів і гарячих точок країни, де вони зараз необхідні найбільше. Тендери тривають.

Крім обговорення результатів Саміту, під час розмови з дружиною Президента Європейської ради Олена Зеленська подякувала за фінансову підтримку з боку ЄС, виділену Україні на гуманітарні потреби, і за створення в Польщі, Румунії та Словаччині логістичних центрів надання гуманітарної допомоги нашій країні. Перша леді України також відзначила запровадження Єврокомісією процедури медичної евакуації (MEDEVAC) для важкохворих пацієнтів до держав – членів ЄС, які мають змогу розмістити й забезпечити лікування таких недужих у своїх медичних закладах.

У розмові з першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте дружина Президента України подякувала за прихисток у Латвії понад 35 тис. українських тимчасових переселенців, а також за прийом на лікування й реабілітацію поранених військових. Латвійська сторона приймає дві групи загальною чисельністю 36 осіб: 21 поранений прибув до Риги 8 серпня (лікування та реабілітація відбуватимуться на базі Ризької східної університетської лікарні); 12 осіб проходять лікування та реабілітацію з 15 серпня на базі Національного реабілітаційного центру Vaivari. Крім того, Олена Зеленська відзначила важливу допомогу Латвійської Республіки в організації на території країни літніх таборів, у яких діти з України мають змогу відпочивати разом з латвійськими однолітками та опановувати латиську мову.

Під час спілкування з першою леді Белізу Россаною Марією Брісеньо, яка є головою Мережі перших леді та дружин глав урядів країн Карибської співдружності (Spouses of CARICOM Leaders Action Network, SCLAN), було обговорено можливості співпраці, об’єднання зусиль Саміту перших леді та джентльменів та організації SCLAN.

Олена Зеленська висловила щиру подяку за незмінну позицію Белізу на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії проти нашої держави, зокрема в межах ООН.

У розмові з дружиною Президента Ісландії Елізою Рейд перша леді України відзначила активну роль цієї держави в міжнародних зусиллях щодо створення умов для покарання всіх причетних до злочинів Росії в Україні. Олена Зеленська подякувала за гуманітарну допомогу та грант уряду Ісландії місцевій компанії Össur для забезпечення протезами постраждалих унаслідок війни в Україні.

«У цих розмовах із колегами мені важливо поділитися тим, що нам уже вдалося й чого ми ще можемо досягти, об’єднавши зусилля. Адже назва нашого цьогорічного саміту «Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом» не втрачає актуальності», – резюмувала дружина Президента.

Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві 23 липня у змішаному форматі: частина учасників долучилася за допомогою телемостів із Варшави, Брюсселя, Вашингтона та Лондона. Головна студія була розміщена в Києві, на території Національного заповідника «Софія Київська». Захід був присвячений повоєнній відбудові країни.