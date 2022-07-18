Олена Зеленська розпочала візит до США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки дружина Президента України Олена Зеленська відвідує Вашингтон на запрошення першої леді США Джилл Байден.

«Щоб на власні очі побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив свій дім, близьких, пані Байден відвідувала Україну в травні. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», – зазначила Олена Зеленська, розпочинаючи візит.

Перша леді України провела зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Олена Зеленська відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні у центрі Вашингтона, встановлений коштом доброчинців, уряду України та української діаспори у 2015 році, і зустрілася там із представниками української громади у США.

«Відвідуючи це місце, яке так перегукується з нашим трагічним сьогоденням, де Росія намагається вкотре знищити Україну, отримала справжній промінчик світла – зустріч з українською громадою у США. Це люди, які й за тисячі кілометрів від батьківщини пам’ятають, хто вони, знають мову, які в перших лавах, по-волонтерськи, відгукнулися на російський напад і кинулися допомагати батьківщині та співвітчизникам», – відзначила Олена Зеленська.

У перший день візиту вона також зустрілась із Самантою Павер, яка очолює Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

«Була рада побачитися з нашим великим другом, пані Самантою, особливо в контексті того, що саме її відомство, USAID, – один з основних партнерів України в питанні підтримки людей. Зокрема, йдеться і про психологічну допомогу в межах нашої Національної програми психічної допомоги та психосоціальної підтримки. Разом маємо повернути українцям снагу та сили жити», – розповіла перша леді України.

Олена Зеленська також провела зустріч з учасниками Програми протезування, яку ініціювали Український дім у Вашингтоні та Посольство України у США. Вона створена спеціально для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.

Олена Зеленська розповіла про перших громадян України, які скористалися цією допомогою, – родину Степаненків із Краматорська: «Наталя Степаненко з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом були на вокзалі в Краматорську та намагалися евакуюватися саме того дня, коли туди прилетіла російська ракета… Наталя втратила ногу, Яна – обидві. Зараз родина у США – Наталя вже пристосовується до нового протеза, а Яна готується до протезування найближчим часом».

Перша леді наголосила, що програма триває. Український дім та Посольство збирають інформацію від МОЗ про дітей, які зазнали мінно-вибухових травм. Після визначення медичного закладу, що прийме родину у США, та наради між українськими й американськими лікарями відбувається транспортування й протезування.

«Вірю, що разом ми повернемо дітям дитинство, яке в них відібрали росіяни», – резюмувала Олена Зеленська.