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Олена Зеленська розповіла британському мовнику Sky News про масові воєнні злочини росіян щодо українців

2 грудня 2022 року - 19:28

Олена Зеленська розповіла британському мовнику Sky News про масові воєнні злочини росіян щодо українців

Під час візиту до Великої Британі для участі у всесвітній Конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів (PSVI Conference) перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю британському мовнику Sky News, присвячене цій темі.

«Росіяни настільки не приховують свого насильства над українцями, що розповідають про це своїм близьким у телефонних розмовах. Ми знаємо це з численних перехоплень», – зазначила дружина Президента.

Вона наголосила, що така зухвалість і повторюваність зґвалтувань (українські слідчі ведуть понад 100 справ щодо насильства над нашими громадянами з боку загарбників, і це лише ті випадки, коли жертви знайшли сили говорити) доводить: це свідома зброя агресора, схвалена керівництвом Росії.

«Ось чому під час виступу в британському парламенті я говорила про необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Бо перемогти у війні – це не все. Важливо покарати тих, хто віддавав накази про злочини та скоював їх», – наголосила перша леді України.

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