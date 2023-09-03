Олена Зеленська розповіла деталі третього Саміту перших леді та джентльменів

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком і головою громадської організації «Безбар'єрність» і керівницею Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України Оксаною Збітнєвою провела прес-конференцію напередодні третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві 6 вересня.

Саміт перших леді та джентльменів – міжнародне об’єднання подружжів перших осіб світу, започатковане дружиною Президента України Оленою Зеленською у 2021 році для обміну досвідом та для реалізації спільних проектів заради добробуту людей у світі.

«Я пишаюся, що саме Україна стала ініціаторкою цього формату, бо він із кожним роком зростає й стає чимось більшим і важливішим», – сказала Олена Зеленська.

Перший і другий саміти відбулися у 2021 та 2022 роках відповідно.

«Наш перший Саміт ми проводили ще до повномасштабного вторгнення. Та 2022 рік перенаправив усі наші зусилля на буквальний порятунок життів. Десятки моїх колег прийшли на допомогу Україні, коли напала Росія. Тоді ми відчули потужну дієву силу Саміту, відчули, що наша спільнота – вже не просто м’яка сила, що ми можемо впливати на перебіг подій, можемо рятувати. Навіть під час Саміту торік ми зібрали на його полях кошти на 92 автомобілі швидкої допомоги для України. Той Саміт називався «Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом». І дуже відчувалося, що ми разом. І це «разом» триває», – розповіла перша леді України.

Темою третього Саміту стане ментальне здоров’я. Тема заходу: «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього».

«Йдеться не лише про війну, а й про катаклізми, епідемії, землетруси та інші природні катастрофи, економічні кризи, теракти. Бо вони впливають на свідомість кожного з нас, хоч би в якій країні ми жили. У ментального здоров’я кордонів немає», – наголосила дружина Президента.

Вона повідомила, що спеціально для Саміту було проведено унікальне міжнародне соціологічне дослідження. Його на замовлення заходу виконала британська компанія Alligators Solutions в 11 країнах світу, аби дізнатися, що саме люди в різних країнах вважають найсерйознішим випробуванням для психіки, що найбільше впливає на їхній ментальний стан, а що, навпаки, допомагає боротися зі стресами, як сприймається та впливає на суспільну тривожність війна, як оцінює своє ментальне здоров’я молодь. Усі результати дослідження будуть оприлюднені під час Саміту.

Темами для обговорення будуть:

- Шляхи уникнення стигматизації ментальних проблем у суспільстві.

- Вплив війни на суспільний психічний стан.

- Покращення ментального здоров’я молоді.

Також уперше створена додаткова локація Mental Stage. На ній за участю міністрів охорони здоров’я із різних країн відбудеться презентація та обговорення нового проекту під патронатом Саміту – міжнародного медичного партнерства.

«Через повномасштабну війну наша медична система потерпає щодня. Росія вже пошкодила 1427 медзакладів та ще 189 зруйнувала вщент. Ворог убиває медиків просто на робочому місці, нищить обладнання й намагається завдати максимальних втрат медичній системі. Тому сьогодні наші медзаклади як ніколи потребують надійного плеча підтримки, щоб і далі розвиватися й надавати якісну медичну допомогу українцям. Міжнародне медичне партнерство передбачає підписання меморандуму про співпрацю між конкретними медичними закладами – українським та закордонним. Тобто український медзаклад отримає «побратима» за кордоном, із яким обмінюватиметься досвідом, перейматиме найкращі практики, стажуватиме медиків тощо», – розповіла Олена Зеленська.

Іще однією темою для обговорення на локації Mental Stage буде вплив культури на ментальне здоров’я. Участь у цій дискусії візьмуть світові лідери думок, зірки кіно та мистецтва. Ведучим спеціальної локації Mental Stage буде Тімур Мірошниченко, український голос «Євробачення».

Ведучими третього Саміту будуть британський актор, режисер, письменник Стівен Фрай та українська журналістка Ганна Гомонай.

Як зазначила перша леді України, на Саміт не витрачено державних коштів. Видатки на його проведення покривають міжнародні організації та бізнес-партнери.

Зокрема, це міжнародні партнери: USAID та агенції ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Міжнародна організація з міграції. Також захід підтримують Mastercard, Благодійний фонд «Київська школа економіки», Ялтинська європейська стратегія, ГО «Безбар’єрність», мережа АЗК UPG, Благодійний фонд BGV, агрохолдинг VITAGRO, La Famiglia.

«Саміт уже творить історію в дипломатії. Те, що він працює під час такої страшної війни, – безпрецедентно. І головне – ми, Саміт і Україна як його засновниця змінили й далі змінюємо роль перших леді у світі. Ми показали новий тип міжнародної організації та спільноти – не ієрархічний, не формальний, а передусім людяний, людиноорієнтований, такий, що може змінюватися й змінювати», – переконана Олена Зеленська.

Перша леді України також зауважила, що Саміт допомагає світовій спільноті визначитися зі спільними цінностями й дотримуватися їх.

«Весь цей час, що триває російське вторгнення в Україну, триває краш-тест цінностей усього світу. Чи готовий світ протистояти агресії, чи змириться з нею? Що буде головнішим – правила для всіх чи груба сила? Чи є місце справедливості, рівним правам, свободі в сучасному світі? Все це питання, на які відповідає кожна країна й кожна людина зараз сама собі. Тож я прагну не тільки спільних рішень, а й декларування спільних цінностей, яких ми всі дотримуватимемося, щоб зробити світ більш людяним місцем», – резюмувала дружина Президента України.