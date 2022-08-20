Олена Зеленська розповіла про гуманітарну допомогу, яку надає у співпраці з бізнесом

У Всесвітній день гуманітарної допомоги перша леді Олена Зеленська закликала підтримувати тих, кому в часи війни найскладніше, та розповіла, як разом із представниками бізнесу допомагає співвітчизникам.

Згідно з даними ООН, гуманітарної допомоги нині потребують близько 15,7 млн громадян України. Понад 14 млн осіб війна змусила покинути свої домівки: 7 млн перетнули кордони сусідніх країн, іще 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами. Приблизно 13 млн людей і досі перебувають у постраждалих районах і часто не мають доступу до базового набору продуктів.

«Впевнена, що насамперед необхідно допомагати тим, кому найважче – дитячим будинкам сімейного типу, літнім людям, людям з інвалідністю, сім’ям, які через бойові дії втратили звичне життя, стали вимушеними переселенцями. Їм необхідно все – від продуктових наборів до ноутбуків і планшетів, щоб діти могли навчатися дистанційно», – розповіла дружина Президента.

Так, завдяки підтримці благодійного фонду Canada-Ukraine Foundation у партнерстві з першою леді поштово-логістична компанія Meest доправила на деокуповані території понад 30 тис. кг гуманітарних продуктових вантажів. Матеріальну підтримку для закупівлі харчів та формування фудбоксів забезпечили фонд Canada-Ukraine Foundation і його донори, а розподіл наборів по регіонах і благодійних організаціях взяла на себе команда Олени Зеленської. Компанія Meest закупила продукти, організувала їхню комплектацію в набори, пакування та доправлення в Україну. Загалом фудбокси одержали 12 територіальних громад і будинків дитини та шість благодійних фондів. Серед іншого продукти відправили в деокуповані населені пункти Київської, Миколаївської, Харківської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей, а також 5-му окремому штурмовому полку 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та військовим на Ізюмському напрямку.

Крім того, за сприяння дружини Президента американський благодійний фонд Hospitality for Humanity та його донори Baby2Baby, Project C.U.R.E, Ergo Baby, Happiest Baby, Carry The Future, 360 Good передали товари першої необхідності для немовлят. Це переноски та пакунки малюка: комбінезони з короткими й довгими рукавами, піжами, пелюшки, серветки, зволожувальні креми та засоби від висипу, ковдри та інший приємний дріб’язок для новонароджених. І все в розрахунку на кілька місяців. Загалом передано 75 переносок та 800 наборів. Першими допомогу отримали 15 породіль у Київському міському пологовому будинку № 5.

Олена Зеленська також подякувала бізнесам зі спільноти «Бізнес без бар’єрів», які долучилися до її гуманітарних ініціатив.

Зокрема, компанія «Фокстрот» та Fairmont Grand Hotel Kyiv забезпечили дитбудинки сімейного типу на Сумщині та Чернігівщині необхідною побутовою електронікою. «АТБ-маркет» у співпраці з Canada-Ukraine Foundation організував продуктові набори для людей з інвалідністю та інших представників маломобільних груп населення у різних регіонах. Виробник косметики L'Oréal Group надав засоби гігієни для жителів Вінницької, Житомирської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Одеської, Київської областей

«Сьогоднішній день – нагода для всіх згадати, що допомогти може кожен. Так само як і кожному будь-якої миті може знадобитися підтримка. Взаємодопомога – це саме те, на чому всі ці місяці випробувань тримається наша країна», – наголосила перша леді.

Всесвітній день гуманітарної допомоги був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 2008 році та відзначається щороку 19 серпня.