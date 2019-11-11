Олена Зеленська розповіла про свої гуманітарні ініціативи у статусі першої леді

У статусі першої леді Олена Зеленська зосередиться на поліпшенні здоров'я дітей, створенні рівних можливостей для всіх українців та розвитку культурної дипломатії. Про першочергові завдання для себе та своєї команди дружина Президента розповіла в інтерв'ю українській версії журналу Vogue.

«Я виросла у Кривому Розі, живу в цій країні все життя та добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо я хапатимуся за все одразу, не вийде нічого, тому я вирішила зосередитися на конкретних завданнях», – пояснила свій підхід дружина Президента.

Олена Зеленська переконана, що зберегти здоров'я українців ще змалку допоможе реформа шкільного харчування.

«Якщо учням не подобається шкільний обід, вони йдуть у сусідній кіоск і купують те, що їм подобається, не переймаючись користю чи шкідливістю таких снеків. Не дивно, що найбільш поширені проблеми зі здоров'ям у наших дітей – захворювання шлунково-кишкового тракту», – говорить перша леді.

Втілення проекту з покращення дитячого харчування та впровадження здорового й збалансованого харчування у школах уже розпочато: нещодавно з ініціативи першої леді та її команди було проведено круглий стіл із профільними міністерствами. А в наступному році Міністерство охорони здоров'я презентує нову стратегію створення безпечного та здорового середовища у загальноосвітніх навчальних закладах. Серед пропонованих нововведень – перелік рекомендованих страв для меню, заборона продажу шкідливих продуктів у буфетах та на території шкіл, осучаснення уроків фізкультури.

Олена Зеленська також розповіла, що, супроводжуючи чоловіка під час його закордонних поїздок, намагається наповнити програму візитів тим, що може бути корисним для її роботи у статусі першої леді. Наприклад, вона відвідала канадський та японський медичні центри, які займаються питаннями дитячого здоров’я, дізналася, як організовано харчування та спортивні заняття дітей у школах Латвії та Японії. «Я взяла для себе багато ідей та переконалася, що досягти позитивних змін – реально, треба тільки щиро цього хотіти та багато працювати», – поділилася дружина Президента.

Головну перевагу свого статусу першої леді Олена Зеленська вбачає у можливості привертати увагу до важливих соціальних питань. «У дружини Президента є можливість спілкуватися з тими, хто близький до влади. Перед першою леді не зачиняють двері чиновники. Я не політик і не маю права втручатися в роботу Президента, але стати посередником між людьми та владою, щоб друга почула перших – можу й хочу», – акцентувала Олена Зеленська.