Олена Зеленська розповіла про унікальний посібник для випускників зі складання НМТ

Посібник «Підтримка всім, хто складає НМТ» був розроблений у відповідь на запити підлітків, які почула команда просторів ментальної підтримки «12–21». Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю «Сніданку з 1+1».

Дружина Президента зазначила, що сучасним випускникам важче, ніж попереднім поколінням, адже вони змушені переживати ще й стрес війни.

«Іспити – дуже стресовий момент у житті. Для багатьох це тиск із боку батьків, із боку вчителів. Всі від тебе чогось очікують. Це складно, це відповідально, це новий етап. І підтримка дуже важлива», – сказала перша леді.

Саме тому команда «12–21» розробила посібник-порадник із психологічної підготовки до іспиту.

«Ми додали інформацію для освітян, які проводять НМТ, як підтримати підлітків, як створити спокійну, конструктивну атмосферу, як побачити, якщо в дитини є ознаки стресу або панічної атаки, яким чином можна допомогти, заспокоїти. Мені б хотілося, щоб якомога більше освітян змогли ознайомитися із цим», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді закликала дорослих і випускників переглядати порадник на сайті «12–21» і ділитися ним зі всіма, кому він може стати в пригоді.

«Тестування дає можливість закінчити один етап життя і вступити в інший. Готуватися до цього потрібно, проте робити це спокійно та впевнено», – підсумувала дружина Президента.