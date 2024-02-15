Олена Зеленська розповіла про запуск україномовного аудіогіда в Меморіальному музеї миру в Хірошімі

У межах проєкту першої леді України Олени Зеленської з упровадження україномовних аудіоекскурсій у провідних пам’ятках світу аудіогід українською запрацював у Меморіальному музеї миру в м. Хірошіма (Японія).

Це відбулося напередодні двосторонньої Конференції з економічного відновлення України, запланованої в Токіо на 19 лютого 2024 року на виконання домовленостей, досягнутих між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою під час зустрічі 21 травня минулого року.

У межах проєкту Олени Зеленської нині працює вже 79 українських аудіогідів у 44 країнах світу.

«Це не просто культурний проєкт – це проєкт культурного спротиву й самозбереження нашої мови перед лицем російської агресії», – наголосила перша леді.

Меморіальний музей миру розташований у Меморіальному парку миру Хірошіми, ним керує мерія міста.

Музей було засновано в серпні 1955 року в межах зусиль громади Хірошіми з метою увічнення пам’яті про трагедію атомного бомбардування 6 серпня 1945 року, а також заклику до людства відмовитися від ядерної зброї. Експозиція музею складається з речей, які належали загиблим, фотографій, малюнків і спогадів очевидців, інших документів, що розповідають про жахіття атомного бомбардування. Щороку музей відвідують понад мільйон осіб із різних країн світу. Українська стане 15-ю серед мов, якими доступний аудіогід у музеї.

«Серед іншого, Хірошіма нагадує: відновлення можливе навіть після такої трагедії. А берегти пам’ять про її жертв потрібно, щоб глобальна ядерна війна залишалася найбільшим страхом усіх свідомих людей світу. Це як ніхто зараз розуміє Україна: і біль від загибелі людей і міст, і свій обов’язок пам’ятати й розповідати. Щоб відродитися, як це змогла Хірошіма», – зазначила Олена Зеленська.

Підготовку та запис україномовного аудіогіда в межах ініціативи першої леді здійснило Посольство України в Японії із залученням спонсорської допомоги та волонтерів. Зокрема, у роботі над перекладом тексту Посольству допомагали українські студенти Японського економічного університету в місті Фукуока.

Текст аудіогіда українською мовою озвучив оперний співак Денис Вишня, який живе та працює в Японії.