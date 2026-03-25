Олена Зеленська розповіла в інтервʼю Fox News про життя українських дітей в умовах російської агресії

Перший крок для порятунку українських дітей, яких викрала Росія, – пошук інформації про них, другий – великий міжнародний тиск на державу-агресорку. Про це перша леді України Олена Зеленська заявила в інтервʼю Fox News.

Дружина Президента зазначила, що Україна шукає будь-які можливості для того, щоб вплинути на Росію, та подякувала Сполученим Штатам Америки й першій леді США Меланії Трамп за адвокацію та участь у поверненні українських дітей, яких викрала РФ.

«Зараз ми з величезними зусиллями повертаємо дітей невеликими групами, тим часом у тисяч інших дитинство проходить фактично в ізоляції та без можливості повернутися додому. Тому важливо, щоб більше країн і діячів долучалися», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що повернення дітей – це не тільки перетин кордону, а й забезпечення сімейного виховання, житла, освіти, медичної та психологічної допомоги.

«Сподіваємося на підтримку міжнародних партнерів і в цьому. Бо нам дуже багато треба повернути нашим дітям. Насамперед – відібране дитинство», – сказала перша леді.

Дружина Президента також розповіла про участь у Fostering the Future Together – саміті ініціативи Меланії Трамп, який відбувся в Білому домі.

«Тішить, що ми, люди з усього світу, які зібралися на цей захід, сходимося в тому, що маємо захистити дітей в еру бурхливого розвитку технологій. Діти повинні знати, як ними користуватися безпечно, мати навички цифрової гігієни, зробити ШІ своїм помічником, а не замінником навчання. Це дуже важлива ініціатива пані Меланії», – акцентувала Олена Зеленська.

Вона зауважила, що саме цифровізація допомогла Україні зберегти державні сервіси та освіту для дітей під час повномасштабного російського вторгнення.

«Саме завдяки тому, що Україна – розвинена цифрова держава, вдалося налагодити дистанційне навчання для третини наших школярів, які не можуть вчитися очно. Тому сподіваюся, що розвиток цифрових рішень дасть нашим дітям додаткові можливості в житті й саме вони, а не війна, визначатимуть їхнє майбутнє», – підсумувала Олена Зеленська.