Олена Зеленська розповіла, як втілюється гендерна рівність в Україні в умовах воєнного часу

Продовжуючи підбиття підсумків проектної діяльності цього року, перша леді Олена Зеленська нагадала, що у 2020-му Україна приєдналася до міжнародної ініціативи «Партнерство Біарриц» з утвердження гендерної рівності.

«Одна з головних тем «Партнерства Біарриц» – боротьба із насильством. І під час російської агресії ця тема зазвучала по-іншому. Ми живемо й працюємо зараз в умовах оборони від агресії РФ. Протистояння російському терору – не привід забувати про невоєнне насильство. Про те, яке приходить не у вигляді бомб, а у приватному порядку. Зараз, коли всі ми, вся країна, знаємо, як це страшно й боляче – стикатися з агресором – ми як ніколи можемо зрозуміти жертв побутового насильства. І маємо їм допомогти», – зазначила Олена Зеленська.

Вона розповіла, що в Україні діє мережа спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. У зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії на територію України було втрачено частину таких служб, утворених зокрема коштом субвенції з державного бюджету. Виникла гостра потреба в наданні допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та підтримки жінок із дітьми, які через війну виїхали за кордон.

У відповідь на ці виклики зроблено таке:

Мінсоцполітики затвердило зміни до Національного плану дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 на період до 2025 року; у документі розширено перелік заходів щодо надання ефективної своєчасної допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Внесено зміни до постанов, які регулюють діяльність спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (постанова КМУ від 09.12.2022 року № 1372). Зокрема в цих службах також надають послуги особам, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом. У державному бюджеті на 2023 рік передбачено 175,4 млн грн на субвенцію місцевим бюджетам для розвитку мережі спеціалізованих служб. Рішенням Кабінету Міністрів у 2022 році вдосконалено роботу Урядового контактного центру для постраждалих від насильства – гарячу лінію 15-47 підключено до стаціонарного телефонного зв’язку для дзвінків з-за кордону (+38 (044) 284-19-43) для надання допомоги громадянам, які перебувають за межами України й потребують нагального інформування, консультування тощо. За даними Нацсоцслужби, станом на 1 грудня 2022 року в Україні функціонує 741 спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб (притулки, гарячі лінії, мобільні бригади, соціальні квартири, ресурсні центри, пункти анонімної соціально-психологічної допомоги). У поточному році запрацювали 8 притулків, 21 денний центр, 26 консультативних служб, 81 мобільна бригада. За результатами моніторингу спеціалізованих служб підтримки, 14 925 осіб отримали спеціалізовані послуги, з них 345 осіб, зокрема жінок з дітьми, отримали послуги притулку. Надання допомоги постраждалим здійснюється у тісній співпраці з міжнародними громадськими організаціями. У розбудові мережі спеціалізованих служб необхідну підтримку місцевим органами виконавчої влади надає Фонд народонаселення ООН. На 2023 рік запланована фінансова підтримка для розвитку спеціалізованих служб у 30 громадах, зокрема тих, які були пошкоджені з лютого 2022-го.

Олена Зеленська наголосила, що ще один важливий напрямок у межах «Партнерства Біарриц» – подолання гендерного розриву в оплаті праці.

«Ця проблема є навіть у ЄС – зазвичай такий розрив становить до 20%. Торік нам в Україні вдалося скоротити його до 13%. Російський напад ускладнив цю роботу. Але ми її не припиняємо», – зазначила дружина Президента.

Вона розповіла, що зроблено в цьому напрямі:

Мінекономіки розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації». 16 вересня, 2 листопада, 30 листопада 2022 року проведено 3 стратегічні сесії, присвячені доопрацюванню Стратегії. 26 жовтня 2022 року відбувся вебінар / круглий стіл

з міжнародними експертами для представлення рекомендацій

із подолання гендерного розриву в оплаті праці, присвячений аналізу проблем, що є причинами такого розриву. За результатами трьох стратегічних сесій сформовано узагальнені пропозиції від чотирьох сторін Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC): держави, роботодавців, профспілок, громадських організацій – щодо заходів, необхідних для досягнення стратегічних цілей та завдань Стратегії, які будуть використані для фіналізації майбутнього стратегічного документа. Зараз усі пропозиції опрацьовуються, триває формування проекту Стратегії скорочення гендерного розриву в оплаті праці в Україні, яке заплановано завершити до 30 грудня поточного року.

1 листопада 2022 року Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Це стало новим етапом у боротьбі з насильством. Ратифікація Конвенції – довгоочікуваний етап інтенсифікації роботи з протидії будь-яким видам насильства. Це дасть змогу посилити механізми реагування на сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, та домашнє насильство. Крім того, це додатковий інструмент захисту тимчасово переміщених українців за кордоном.

«Ще один напрямок «Партнерства Біарриц» – забезпечення принципів гендерної рівності в освіті. Він – про рівні права та можливості для всіх учасників процесу – учнів і вчителів. Про недопустимість будь-якої дискримінації», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді повідомила, яка робота ведеться в цьому напрямі: