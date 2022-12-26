Олена Зеленська розповіла, як завдяки реформі шкільного харчування школярів забезпечують якісною їжею попри війну

Перша леді України Олена Зеленська починає підбивати підсумки року за напрямами своєї роботи. Один із них – реформа шкільного харчування.

Її було започатковано з ініціативи дружини Президента до повномасштабного російського нападу – 1 січня 2022 року. З початком повномасштабної агресії велика кількість людей потребувала забезпечення гарячим харчуванням. У тих школах, які завдяки реформі мали оновлену технічну базу, змогли готувати сотні тисяч порцій їжі. Заклади стали гуманітарними осередками. На базі шкіл були організовані прихистки для ВПО у різних куточках України.

Олена Зеленська акцентувала на основних напрямах, за якими рухалася реформа цього року

1. Отримано необхідні передумови для початку будівельних робіт фабрики-кухні в Бучі для забезпечення якісною свіжою їжею навчальних закладів регіону. Меценатом проекту став Говард Баффет, американський філантроп і бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета.

«Пан Баффет сказав мені, що хоче брати участь у відновленні України. Вирішили почати з освіти та ще й у деокупованому регіоні, який найбільше постраждав від російських загарбників», – розповіла перша леді.

Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи та заклади дошкільної освіти трьох громад: Бучанської, Немішаївської, Бородянської. Потужності виробництва можна буде переналаштувати чи розширити для забезпечення потреб харчування будь-яких верств населення. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

«Так у воєнний час повертається наша реформа шкільного харчування, бо саме в її межах ми запланували побудувати потужні підприємства, які годуватимуть не один заклад, а низку. І це – частина нашого плану з відновлення України, адже починати відбудову потрібно вже зараз», – зазначила Олена Зеленська.

Фабрика-кухня в Бучі запрацює 1 вересня 2023 року. Вона стане пілотним проектом, і в майбутньому мережу фабрик-кухонь буде поширено на всю територію України. Кожна з них зможе забезпечувати харчуванням 30–40 навчальних закладів.

2. Попри війну триває розвиток кадрового потенціалу: директорат професійної освіти МОН України, директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ, команди Національної асоціації громадського харчування, Євгена Клопотенка, українсько-швейцарського проекту «Діємо для здоров’я», Національного управління у справах освіти та молоді Естонської республіки (NarNo) реалізовували програми навчання кухарів.

Зокрема, відбулася серія тренінгів для педагогів-кухарів закладів професійної освіти, які передаватимуть свої знання кухарям їдалень шкіл і дошкільних закладів. Навчання пройшли вже 230 педагогів-кухарів із шести областей України (Дніпропетровська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська та Херсонська).

3. Тисяча опорних шкіл отримає донорську допомогу від ЮНІСЕФ у розмірі 2 тис. дол. США на інвентар та обладнання для їдалень.

4. За підтримки українсько-швейцарської програми DECIDE проведено серію стратегічних сесій «Реформа шкільного харчування: в умовах дії воєнного стану», присвячених необхідності забезпечення якісного та повноцінного харчування у закладах освіти, які під час російського вторгнення працюють очно.

«Важливо, щоб у таких складних умовах заклади освіти мали змогу для організації харчування і водночас – щоб якість і безпечність харчування не погіршилися», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська наголосила на важливості безпеки, оскільки під час освітнього процесу можливі повітряні тривоги, коли не лише діти та вчителі, а й персонал шкільних їдалень має перебувати у сховищах протягом невизначеного часу. Отже, потрібні чіткі та зрозумілі правила, які допоможуть працівникам харчоблоків у критичні моменти: як нагодувати дітей, якщо приготування страв було призупинене, коли технологічні процеси можна відновити, а коли ні тощо. Команда реформи розробляє такі рекомендації.

5. Портал «ЗнаЇмо» й далі інформує управлінців, освітян, батьків і представників бізнесу про найактуальніші теми в організації харчування в закладах освіти. Вже понад 4700 учителів молодшої школи прослухали курс «Здорове харчування» від ЮНІСЕФ і використовують нові матеріали та знання для навчання дітей. Порталом скористалося понад 260 тис. осіб із понад 10 країн світу. Спільно з Українським інститутом розвитку освіти (УІРО) розпочато нову фазу діяльності порталу.

Крім того, дружина Президента розповіла про плани реформи на наступний рік.

6. Команда Інституту освітньої аналітики, швейцарсько-українського проекту DECIDE та МОН проводить дослідження стану організації шкільного харчування, щоб сформувати карту потреб та виявити найактуальніші проблеми громад в організації харчування.

Триватиме навчання кухарів та наповнення й розвиток порталу «ЗнаЇмо».

«ЗнаЇмо» – це інтернет-клуб для всіх учасників процесу. Освітяни знайдуть тут усе про нові стандарти здорових і смачних шкільних обідів. Адже перш ніж щось змінювати, треба навчитися самому. Для батьків – окремий розділ про те, як навчати здорового харчування вдома. Тобто продовжувати те, що розпочато в школі. А учні дізнаються про правильний і водночас смачний перекус і зможуть перевірити свої знання за допомогою тестів та ігор», – розповіла Олена Зеленська

Відновлюється перервана російським нападом комунікаційна кампанія щодо реформи.

«Коли ми запускали реформу до війни, прагнули якнайширше поінформувати про неї батьків, учителів та учнів. Розповісти, що означає харчуватися корисно, якісно й водночас смачно. І це актуально в будь-який час, бо здоров’я не стає менш важливим через війну. Отже, кампанія триватиме, але, звісно, вже буде адаптована до умов сьогодення», – сказала перша леді.

7. Шкільне меню зможе стати різноманітнішим, адже команда Євгена Клопотенка напрацювала ще 500 рецептів шкільних страв – разом із технологічними картками. Для закладів освіти вони будуть доступні після проходження експертизи у відповідних установах.

Перша леді також наголосила, що від харчування залежить не лише якість навчання, а й здоров'я та психологічний стан дітей. Особливо зараз, коли через війну в найменших українців і так забагато стресу. Тому актуальність реформи лише зростає.