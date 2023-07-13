Олена Зеленська: Щоб створити ефективну систему психосоціального супроводу, не потрібен гігантський ресурс – лише правильна взаємодія

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Засідання відбулося під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в межах ініціативи дружини Президента із розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я. У ньому взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, начальники ОВА, народні депутати, представники Офісу Глави держави, Координаційного центру з психічного здоров’я при КМУ та неурядового сектору.

Під час заходу учасники обговорили проміжні результати щодо пріоритетних проектів та напрацьовували рішення для підтримки військових, ветеранів і членів їхніх родин, їхнього найближчого соціального оточення. Крім того, окрему увагу приділили реалізації державою комунікаційної кампанії «Ти як?», мета якої – сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров’я.

«Наша сьогоднішня зустріч збіглася з важкою датою. У нас тепер багато таких дат. Рік тому цього самого дня Росія обстріляла центр міста Вінниця, вбила 29 людей, пацієнтів і працівників місцевої клініки, зокрема маленьку дівчинку Лізу, дитину із синдромом Дауна. Я розповідала, що була знайома з нею, ми разом знімалися в ролику за участю дітей. Це лише одна з жахливих історій втрат і переживання втрати, які відбулися за час війни. Давайте усвідомимо, що ми з вами тут саме для того, щоб дати відповідь на це важке питання: як жити далі? І мамі Лізи, і всім батькам, які втратили дітей, і всім дітям, які втратили батьків. І родинам, які, окрім війни, мають у родині ще й непростий діагноз. І ми повинні відповісти, як упоратися захисникам і їхнім родинам із досвідом поранень, втрат, полону», – зазначила Олена Зеленська.

Очікується, що потенційна потреба в послугах з ментального здоров’я збільшиться мінімум на 50%. Водночас встановлено, що 71% українців уже відчувають стрес і знервованість. Саме тому перша леді наголосила на системності та постійній доступності послуг з ментального здоров’я. Вони мають бути гнучкими та зрозумілими. У цьому сенсі важливе залучення всіх виконавців Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Завдяки роботі МОЗ над пріоритетними проектами вже формується зрозумілий для людини маршрут отримання послуги.

Так, Міністерство охорони здоров’я працює над інтеграцією послуги з охорони психічного здоров’я на первинній ланці. Завдяки навчанню за програмою ВООЗ mhGAP уже понад 27 000 фахівців, зокрема сімейних лікарів, можуть допомагати своїм пацієнтам із розладами сну, тривожними станами, депресіями тощо. Відповідну допомогу отримали десятки тисяч українців. Міністерство освіти і науки, втілюючи проект із тотальної психоедукації на всіх рівнях освіти, зараз працює над адаптацією курсу соціально-емоційного навчання Well-Being для учнів 1–6 класів. Міністерство соціальної політики почало проєкт з розбудови мережі «Центрів життєстійкості» та вже має понад 200 заявок від громад на їх створення. Такі центри стануть фронт-офісом для надавачів послуг та єдиною точкою входу для людей. Міністерство у справах ветеранів на 85% закінчило розробку системи скринінгу ментального здоров'я і найближчим часом розпочинає її тестування.

Станом на сьогодні вибудована стратегія впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я на місцях. Створені регіональні координаційні центри підтримки цивільного населення, призначені місцеві координатори програми. Відповідальними за цей процес є заступники начальників військових адміністрацій. Реалізація програми охоплює всі рівні в державі: від національного до рівня кабінету сімейного лікаря в громаді.

Особливу увагу під час засідання приділили наданню психологічної допомоги військовим, ветеранам та їхнім сім’ям. Разом із родинами та найближчим соціальним оточенням – це 30% населення України. Завдання - надати підтримку захисникам на фронті та не «втратити» людину після демобілізації та повернення у мирне життя, забезпечити безперервне надання допомоги, аби запобігти можливим негативним наслідкам від травматичного досвіду війни.

«У процесі роботи над Всеукраїнською програмою ментального здоров'я ми усвідомили величезний обсяг і важливість цієї проблематики. У межах програми вже багато зроблено. Дякую кожному за роботу та першій леді України за лідерство в цьому напрямі. За підсумками сьогоднішнього обговорення був сформований пакет чергових ефективних управлінських рішень, які уряд впроваджуватиме разом із міністерствами та профільними міністрами», – повідомив учасникам засідання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» (https://howareu.com) за ініціативою першої леді Олени Зеленської забезпечує Координаційний центр з психічного здоров'я при Кабінеті Міністрів України за експертного партнерства та підтримки ВООЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є Міжвідомча координаційна рада КМУ.