Олена Зеленська: Співпраця України та ВООЗ важлива для фізичного й ментального здоров’я українців

Перша леді Олена Зеленська зустрілася з головою Представництва Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхтом і подякувала за продуктивну співпрацю нашої країни з ВООЗ.

«Завдяки потужному стрибку в кількості навчених за програмою ВООЗ mhGAP медичних працівників, зокрема сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, фельдшерів, медсестер – таких уже майже 100 тисяч, – українці можуть отримувати послугу з ментального здоров’я без необхідності звертатися до психіатра чи психолога», – сказала дружина Президента.

Вона також наголосила на тому, що важливо створювати мультидисциплінарні команди на базі українських спеціалізованих лікарень. Зараз в Україні вже 84 такі команди. ВООЗ почала навчати їх іще до повномасштабного російського вторгнення.

«Завдяки таким командам людина отримує допомогу у своїй громаді, а не в закритій стаціонарній лікарні. Це не лише прогресивно, а й дуже важливо для України. Адже потреба в підтримці ментального здоров’я з початку повномасштабного вторгнення зросла майже вдвічі», – зазначила Олена Зеленська.

Під час зустрічі також обговорили роль ВООЗ у реалізації реформи шкільного харчування, яку патронує перша леді. Нещодавно Бюро ВООЗ в Україні у співпраці зі Спеціальною ініціативою з неінфекційних захворювань та інновацій (SNI) Європейського регіонального бюро ВООЗ і Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) презентували аналітичну довідку «Розширення національної програми шкільного харчування в Україні». До її розробки також долучилась команда реформи шкільного харчування. Згідно з цим документом, національна програма шкільного харчування важлива для всієї країни.

Крім того, Олена Зеленська висловила сподівання, що Всесвітня асамблея охорони здоров'я цього місяця схвалить українсько-нідерландську резолюцію щодо зміцнення ментального здоровʼя.

«Цей важливий документ має посилити міжнародну підтримку України у подоланні комплексних проблем фізичного та психологічного відновлення українців в умовах збройної агресії Росії, а також допомогти всім країнам, які стикаються з проблемами ментального здоров’я під час різних надзвичайних ситуацій», – наголосила дружина Президента.