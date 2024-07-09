Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Б’ємося за більшу кількість ППО та літаків F-16 для України, додаткові гарантії безпеки та необхідні рішучі дії Америки та Європи – звернення Президента
Б’ємося за більшу кількість ППО та літаків F-16 для України, додаткові гарантії безпеки та необхідні рішучі дії Америки та Європи – звернення Президента

9 липня 2024 року - 18:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська: Сподіваюся на приєднання американського Національного військово-медичного центру до програми медичного партнерства з Україною

9 липня 2024 року - 23:58

Володимир Зеленський розпочав візит до США із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років

9 липня 2024 року - 19:25

Б’ємося за більшу кількість ППО та літаків F-16 для України, додаткові гарантії безпеки та необхідні рішучі дії Америки та Європи – звернення Президента

9 липня 2024 року - 18:57

Наше завдання – зберегти й посилити міцність наших держав – Президент під час зустрічі з українською громадою в Польщі

8 липня 2024 року - 20:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО
Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25

Перейти до всіх галерей

Олена Зеленська: Сподіваюся на приєднання американського Національного військово-медичного центру до програми медичного партнерства з Україною

9 липня 2024 року - 23:58

Олена Зеленська: Сподіваюся на приєднання американського Національного військово-медичного центру до програми медичного партнерства з Україною

У межах візиту Президента України до Сполучених Штатів Америки перша леді Олена Зеленська разом із заступницею міністра оборони Наталією Калмиковою відвідали Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда в місті Бетесда, штат Меріленд. Це один із найбільших медичних центрів у США.

У закладі надають усі необхідні медичні послуги військовим, ветеранам та їхнім сім’ям. Центр також є провідною установою у сфері медичних досліджень та розробок, що дає змогу військовим отримувати доступ до передових методів лікування й технологій. 

«Вдячна керівництву центру та його медичному персоналу за підтримку українських військових шляхом організації тренінгів та передачі передового досвіду нашим медикам – для них центр проводить підвищення кваліфікації. Ми високо цінуємо вашу солідарність і підтримку», – сказала перша леді. 

Олена Зеленська обговорила з представниками закладу важливість психологічної реабілітації для воїнів.

«Фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я вивчали досвід втілення Міністерством оборони США інформаційної кампанії «Справжні воїни», спрямованої на заохочення військових звертатися по допомогу самостійно. Будемо раді співпрацювати в цьому напрямі», – зазначила вона. 

Перша леді також висловила сподівання на долучення центру Волтера Ріда до міжнародного медичного партнерства, започаткованого Україною для безпосередньої співпраці між медичними закладами нашої країни та світу. Побратимами 43 українських лікарень стали медзаклади вже із 17 країн.

«Конкретні лікарні в Україні отримують «побратима» за кордоном, і в межах партнерства відбуваються навчання, стажування та виїзні місії. Пропоную започаткувати партнерство між Національним військово-медичним центром Волтера Ріда та Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни», – сказала Олена Зеленська. 

Дружина Президента наголосила, що Україна впроваджує комплексний підхід до медичної допомоги, щоб не лише рятувати життя захисників, а й зберігати його якість.
 

Версія для друку