Олена Зеленська стала гостею прийому у Королеви-консорта Камілли, організованого з нагоди Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

У другий день візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська стала гостею прийому у Королеви-консорта Сполученого Королівства Камілли, організованого з нагоди Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Королева-консорт є активною учасницею кампаній проти насильства над жінками.

«Для мене почесне особисте знайомство з Її Величністю та можливість розповісти, що відбувалося й відбувається на наших територіях, тимчасово окупованих Росією, які жахливі злочини скоюють окупанти проти наших жінок і дітей. Україна готова зробити свій внесок у міжнародні зусилля, щоб запобігти насильству у конфліктах, із яким стикаються в усьому світі. На жаль, маємо болючий досвід у цьому питанні. Робимо все можливе, щоб гідно його здолати й не толерувати ніколи», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді України також відвідала виставку Russian War Crimes. Її організували Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ, виданням «Українська правда» та Українською асоціацією професійних фотографів. Вона вже була представлена у Брюсселі, Києві, Давосі та Нью-Йорку.

На виставці зібрані фото, які були зроблені по всій Україні з початку війни та ілюструють російські злочини, демонструють обличчя та історії постраждалих від них українців.

Перша леді відзначила, що захід слугує тій самій меті, що і її виступ у британському парламенті та на PSVI Conference, – привернути увагу Великої Британії та світу до російських злочинів в Україні й сприяти притягненню винних до міжнародної відповідальності на спеціальному трибуналі, який має бути створений.

Відкриття Russian War Crimes особисто відвідали спікер Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойл і бізнесмен та меценат Віктор Пінчук, а керівник Офісу Президента Андрій Єрмак долучився до відкриття виставки в онлайн-форматі.

Олена Зеленська також провела зустріч із міністром охорони здоров’я Великої Британії Стівеном Барклі. Перша леді подякувала за підтримку української медичної сфери та Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, зокрема за проведений нещодавно круглий стіл, присвячений питанням психічного здоров'я. Його було організовано спільно з Королівським фондом Принца і Принцеси Уельських (The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales).

Сторони обговорили подальшу співпрацю, зокрема налагодження прямої взаємодії на рівні міністерств охорони здоров’я України та Великої Британії для обміну досвідом та організації навчання українських фахівців кращих практик у сфері адміністрування сервісів охорони здоров’я.

«Ми дуже розраховуємо на продовження партнерства, яке сприятиме ефективному мирному відновленню України. Що дуже важливо для спільного руху вперед усього Європейського континенту. Сьогодні Україна потребує підтримки, але водночас накопичує унікальний досвід, вивчення якого може бути корисним для інших країн, зокрема й для Великої Британії. Досвід, за який ми платимо дуже велику ціну», – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, перша леді України провела зустріч із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Дружина Президента подякувала за безпрецедентну підтримку України, адже з початком повномасштабної військової агресії Росії Велика Британія стала першою європейською державою, яка почала надавати нашій країні летальну зброю, і підтримка з боку Британії триває. Сполучене Королівство також реалізує програму підготовки українських військових.

«Прошу розглянути можливість розширення програм з підготовки наших захисників, щоб вони могли використовувати більш сучасну війкову техніку», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді відзначила важливість продовження такої допомоги, адже вона дала Україні змогу не лише встояти, а й відкинути ворога на окремих напрямках.

«Збереження лідерської ролі Британії в постачанні необхідного озброєння є важливим аспектом зміцнення обороноспроможності нашої держави», – наголосила дружина Президента.