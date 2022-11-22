Олена Зеленська стала почесною гостею форуму перших леді країн Карибської співдружності

Перша леді України Олена Зеленська стала почесною гостею Форуму перших леді та дружин глав урядів країн Карибської співдружності (Spouses of CARICOM Leaders Action Network, SCLAN, очільниця – дружина Прем’єр-міністра Белізу Россана Марія Брісеньо). Олена Зеленська запропонувала учасникам спільні проекти в межах київського Саміту перших леді та джентльменів.

Під час онлайн-виступу вона висловила співчуття у зв’язку з природними катаклізмами, зокрема ураганом «Ліза», які спричинили численні руйнування в Карибському регіоні. Перша леді зазначила, що українці також знають, що таке залишитися без житла, комунікацій, але не через стихію, а через російську навалу.

«Але різні катаклізми – війна чи стихійне лихо – мають дещо спільне. Вони відкидають країну в розвитку, натомість виводять на перший план виживання.

У таких умовах роль першої леді – це набагато більше, ніж просто роль дружини Президента. Мій досвід каже: ми як перші леді можемо дуже багато зробити для добробуту людей у наших країнах, особливо якщо об’єднаємо зусилля», – наголосила Олена Зеленська.

Вона запросила колег приєднуватися до ініційованої нею міжнародної спільноти – київського Саміту перших леді та джентльменів. Другий Саміт під назвою «Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом» попри війну відбувся в українській столиці 23 липня. Він був присвячений повоєнному відновленню країни.

«Це не лише наша війна. Вона вплинула й впливає на весь світ. На жаль, ви відчуваєте це й у своєму регіоні. Так, війна, яку розв’язала Росія проти України, спровокувала продовольчу кризу. Блокада агресором українських морських портів поставила під загрозу продовольчу безпеку мільйонів людей у різних країнах в Азії, Африці, Латинській Америці. Але важливо не переплутати причини та наслідки. Якби Росія не здійснила свій загарбницький напад, цього б не сталося. Напавши на Україну, вона кинула виклик усьому світові. Ось чому нам потрібні спільні дії», – прокоментувала Олена Зеленська.

Вона розповіла, що за рішенням учасників Саміту він перетворюється на платформу, що діятиме постійно для реалізації спільних проектів у будь-який час, і закликала колег до участі.

«Уже наприкінці зими я планую розпочати підготовку до наступного заходу, який відбудеться влітку 2023 року. В сучасному світі все дуже близько й кордони тендітніші, ніж здаються, бо ми живемо спільними процесами. Тому тільки разом ми сильніші», – резюмувала перша леді.

Карибську співдружність (CARICOM) було створено в 1973 році. Вона об’єднує 20 держав регіону, які співпрацюють задля економічної інтеграції, координації зовнішньої політики, соціального розвитку та безпеки.