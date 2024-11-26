Олена Зеленська: Стійкість одного – це стійкість мільйонів

Перша леді України Олена Зеленська у Києві відкрила форум «Стійкість людини – стійкість системи». Захід організували в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала дружина Президента. Участь у заході також узяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Форум ментального здоров’я – триденний майданчик для обміну досвідом і напрацювання рішень на шляху розбудови системи та послуг із ментального здоров’я в Україні під час війни та відновлення.

Денис Шмигаль у виступі зазначив: «Держава збільшує кількість працівників, які надають допомогу людям, що мають ментальні проблеми. Послуги з підтримки психічного здоров’я є безоплатними та включені до Програми медичних гарантій. До 400 тисяч українців цього року змогли ними скористатися. Створена мережа центрів життєстійкості. 211 громад із 23 регіонів долучені до процесу. Зосереджуємо увагу на дітях. Активуємо трирівневу складову психологічної підтримки для ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя».

До цих та інших заходів залучені майже всі міністерства й відомства.

Серед учасників форуму – народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади, експертної та наукової спільнот, закладів вищої освіти та неурядових організацій.

«Дякую всім, хто в різних секторах, у різних умовах, із різним досвідом робить спільну справу – огортає українців турботою та надає моральних сил. На жаль, ми не можемо залікувати всі рани. Але можемо дати кожному, кому боляче, відчуття підтримки, розуміння та небайдужості», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента зазначила, що, впроваджуючи програму «Ти як?», Україна вивчає досвід тих країн, де проєкти з ментального здоров’я працюють багато років. Але водночас – іде своїм унікальним шляхом, адже має виклик, який не схожий на жоден інший.

«Лише ви, ті, хто безпосередньо створює нашу програму на всіх рівнях, знаєте, як допомогти пацієнту, коли фахівець перебуває в тих самих екстремальних умовах – під обстрілами, у постійній невизначеності, у стресі. Як створити послугу з ментального здоров’я там, де вона раніше видавалася неможливою. Наприклад, у музеї, палаці культури, спортивній секції або ЦНАПі», – зазначила перша леді.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, з початку року більш як 375 тисяч українців отримали допомогу з ментального здоров’я на первинній ланці медицини. Це втричі більше, ніж торік. Загалом понад 108 тисяч фахівців пройшли відповідне навчання.

Під час форуму області, громади, окремі центри, профільні заклади, новатори у рішеннях отримали спеціальну відзнаку від програми.

«Україна знає, що будує. Україна рухається в унісон з основними світовими напрацюваннями та має дієву експертну підтримку. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає! Ми нікому не бажаємо пережити такий досвід, як наш, але готові передати наші напрацювання, щоб вони полегшували життя в усьому світі», – підсумувала перша леді.