Олена Зеленська та Ігор Жовква зустрілися з делегацією жінок – лідерів країн ЄС

Перша леді України Олена Зеленська разом із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою провела зустріч із делегацією жінок – лідерів країн ЄС, відповідальних за європейський напрям роботи своїх держав. Делегацію очолила віце-президент Європейського парламенту Нікола Беер (Федеративна Республіка Німеччина). До складу делегації увійшли: міністр з питань ЄС і Конституції Республіки Австрія Кароліне Едтштадлер, міністр закордонних справ, освіти та спорту Князівства Ліхтенштейн Домінік Хаслер, державний міністр з питань Європи та клімату Федеративної Республіки Німеччина Анна Люрманн, державний секретар з питань Європи Республіки Хорватія Андрія Метелко-Згомбіч, державний секретар із європейських справ МЗС Румунії Даніела Гітман, парламентський секретар МЗС Латвійської Республіки Гунда Рейре та заступник міністра закордонних справ Литовської Республіки Йовіта Неліупсієне.

Дружина Президента подякувала співрозмовницям за значну допомогу Україні з боку їхній країн із початку повномасштабного вторгнення Росії. Окремо було відзначено важливу підтримку мільйонів вимушених тимчасових переселенців з України, які знайшли прихисток у країнах ЄС.

«Вдячні за створення умов для інтеграції дітей з України в освітню систему країн Європи, а також за можливість вивчати мову країни перебування», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді окреслила ключові напрями своєї діяльності з підтримки найуразливіших верств населення, а також тих українців, які найбільше постраждали від війни.

Зі свого боку Ігор Жовква подякував представленим країнам за надійну підтримку євроінтеграційного курсу України.

«Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС є не лише вагомим політичним сигналом підтримки. Це відіграє важливу морально-психологічну роль для кожного українця та є невід’ємною складовою великої перемоги України над терористичною Росією», – зазначив він.

Заступник керівника Офісу Президента розповів європейським високопосадовцям про стан справ із виконанням рекомендацій Європейської комісії, необхідних для набуття Україною членства у Євросоюзі, і закликав європейські країни посилювати санкційний тиск на країну-агресора й виступити гарантом безпеки для нашої держави.