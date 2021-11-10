Олена Зеленська та перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог обговорили потенційні спільні проекти

Дружина Президента України Олена Зеленська 9 листопада поспілкувалась через відеозв'язок з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог. Дружини глав держав обговорили потенційні спільні проекти, питання гендерної рівності та безбар’єрного простору.

Олена Зеленська поділилася успіхами нашої країни за рік участі в «Партнерстві Біарриц». Це розбудова мережі шелтерів, запровадження декретних відпусток для тат, а також робота над подоланням різниці в оплаті праці між чоловіками та жінками, чому сприяє приєднання до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC).

«Моєю амбіцією є не лише обмін досвідом, а й започаткування спільних проектів з першими леді. Я рада, що наші відносини зберігаються, а платформа для взаємодії «м’якої сили», започаткована на Київському саміті перших леді та джентльменів, лише сприяє цьому. Ізраїль – прогресивна країна, відома своїми концептуальними поглядами у багатьох процесах, нам є про що говорити», – поділилася Олена Зеленська.

Цьогоріч Україна та Ізраїль відзначають 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. У зв’язку з цим перша леді України наголосила, що співпраця в гуманітарних та соціальних проектах матиме практичне й символічне значення для спільності ідей і прагнень держав.

Нагадаємо, нещодавно Україну відвідала дружина Президента ФРН Ельке Бюденбендер. Перші леді разом побували в Національному заповіднику «Софія Київська». Серія двосторонніх заходів за участю дружин лідерів інших держав покликана стати своєрідним продовженням роботи Київського саміту перших леді та джентльменів задля подальшої діяльності платформи «м’якої сили».