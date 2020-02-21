Олена Зеленська та Посол Австрії в Україні обговорили співпрацю у розбудові безбар’єрного середовища

Дружина Президента Олена Зеленська та Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Гернот Пфандлер домовилися про налагодження співпраці в межах міжнародного «Партнерства Біарріц». Зокрема, йдеться про отримання австрійської експертизи в розбудові інклюзивного та безбар'єрного середовища.

Олена Зеленська ініціювала приєднання України до «Партнерства Біарріц», започаткованого країнами Групи семи для утвердження гендерної рівності, у грудні минулого року, під час відкриття третього Українського жіночого конгресу.

Серед зобов’язань, які бере на себе Україна як учасниця «Партнерства», крім протидії насильству та розширення можливостей жінок, є створення інклюзивного та безбар’єрного простору, універсального й дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення.

У процесі підготовки плану дій щодо створення універсального середовища до дружини Президента звернулися представники Міністерства розвитку громад та територій України з проханням сприяти в налагодженні обміну досвідом між Австрією та Україною.

Австрія є однією з країн, які демонструють світову першість у розбудові безпечного, доступного та комфортного архітектурного довкілля. Закономірно, що українських фахівців зацікавили не лише напрацювання австрійських колег у практичній імплементації концепту безбар’єрності, а й механізми нагляду та контролю об’єктів на стадії будівництва та після введення в експлуатацію. Одним з важливих пунктів є також адаптація вже наявних будівель.

Під час зустрічі з першою леді Посол Австрії в Україні Гернот Пфандлер наголосив, що в його країні за останні роки проведено колосальну роботу зі створення універсального середовища. Пан посол зауважив, що оскільки Австрія є федеративною державою, то багато рішень залежить насамперед від місцевої влади. «Особливо корисним буде досвід міста Відня, яке має в цьому напрямі багаторічну експертизу. І це також може стати доречним поштовхом до розширення багаторічної співпраці Відня та України», – зазначив Гернот Пфандлер.

Сторони домовилися, що українські експерти налагодять контакти з відповідними австрійськими установами. У планах – запрошення австрійських фахівців до України, а також візит української делегації до Відня.

Найближчим часом Олена Зеленська також планує зустрітись з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Німеччина – ще одна країна-лідер, досвід якої буде корисним для України у створенні безбар’єрного середовища.