Олена Зеленська та робоча група з осучаснення системи шкільного харчування обговорили проміжні результати проекту

Перша леді України Олена Зеленська та фахівці Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які працюють над осучасненням системи шкільного харчування, обговорили перебіг проекту та його проміжні результати.

За останні три місяці від моменту затвердження Кабінетом Міністрів України Плану заходів з реформування системи шкільного харчування команда проекту значно просунулася на шляху його реалізації. Серед перших результатів міжвідомчої робочої групи можна відзначити розробку нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти на заміну регламенту, затвердженого у 2001 році, застарілі положення якого не дозволяють запроваджувати різні форми організації харчування. У новому документі також прописано вимоги до харчових продуктів, які можуть використовуватися для приготування їжі дітям, з урахуванням принципів здорового харчування та рекомендацій ВООЗ. Оновлений санітарний регламент уже пройшов усі етапи погодження та перебуває на державній реєстрації у Міністерстві юстиції.

На виконання Плану заходів Мінекономіки розробило та затвердило Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти. Мета документа – допомогти замовникам і учасникам публічних закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти свідомо та відповідально підготуватися до участі в тендерах, а також запобігти ймовірності постачання до шкільних їдалень небезпечних або неякісних харчових продуктів.

З метою створення належних умов для безпечного харчування дітей у навчальних закладах Мінекономіки розроблені проекти Гігієнічних вимог до харчоблоків та Методичні настанови щодо застосування системи безпечності харчових продуктів (НАССР) у закладах освіти. Наразі вони проходять процес активного громадського обговорення та будуть ухвалені найближчим часом.

На етапі громадського обговорення також перебуває проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження норм і порядку харчування учнів у закладах освіти. Нові норми розроблено з урахуванням фізіологічних потреб дітей в енергії та основних харчових речовинах відповідно до рекомендацій ВООЗ та чинних вимог, затверджених МОЗ. Норми спираються на рекомендації дієтологів і технологів щодо калорійності, поживної цінності, розмірів порцій продуктів і частоти харчування з урахуванням особливостей різних вікових груп дітей і підлітків, що дасть змогу покращити збалансованість та енергетичну адекватність шкільних меню.

«Профільні міністерства спільно з іншими експертами міжвідомчої робочої групи зробили велику роботу з оновлення застарілої нормативно-правової бази й підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів у школах. Наступним кроком буде імплементація оновлених норм і регламентів одночасно з оновленням матеріально-технічної бази шкільних їдалень», – прокоментувала Олена Зеленська.

План заходів з реформування системи шкільного харчування, над реалізацією якого працює міжвідомча робоча група, було розроблено за результатами комісійного обстеження 500 шкіл і опитування батьків та учнів.

План включає три основні напрямки: оновлення застарілої нормативно-правової бази, підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів і ресурсне забезпечення шкіл.