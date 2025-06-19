Олена Зеленська та Сінді Маккейн обговорили підтримку реформи шкільного харчування з боку ВПП ООН

У Києві перша леді України Олена Зеленська зустрілася з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) Сінді Маккейн.

«Дякую вам за вашу сміливість, за те, що не побоялися прибути в Україну в такий непростий для нас час, коли Росія завдає ще більш підлих і жорстоких ударів», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська відзначила підтримку України з боку покійного чоловіка Сінді Маккейн – сенатора Джона Маккейна, а також її особистий внесок у допомогу українцям.

«Ми вдячні за допомогу, яка й далі надається Україні по лінії Всесвітньої продовольчої програми ООН, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, людей старшого віку та щодо підтримки малих українських виробників у контексті можливості їхньої участі в тендерах системи ООН», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська та Сінді Маккейн обговорили подальшу підтримку реалізації реформи шкільного харчування в Україні.

«Ми вже забезпечуємо безкоштовне гаряче харчування для понад 1,5 мільйона дітей щодня. І наша мета – до 2027 року безкоштовно годувати щодня понад 3 мільйони учнів у всіх регіонах країни», – сказала дружина Президента.

За словами першої леді, в Україні вже працюють 16 кулінарних хабів, триває створення ще десяти. Крім того, держава виділяє субвенції на оновлення та будівництво харчоблоків.

«Також проводимо інформаційну кампанію – вчимо дітей робити усвідомлений вибір на користь здорових звичок. Це впливає на цілі родини, і сподіваємося, поступово змінить культуру споживання в усій країні», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді також наголосила на тому, що для України важливо бути учасницею альянсу School Meals Coalition, і висловила сподівання на подальшу співпрацю зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.