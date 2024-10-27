Олена Зеленська: У час російського вторгнення ми бачимо, наскільки хиткими виявилися міжнародні домовленості перед реальною загрозою

Щонайменше девʼятнадцять тисяч українських дітей вивезено з окупованих територій до Росії. Про це перша леді України Олена Зеленська сказала в інтервʼю «ELLE Україна». На обкладинці цього випуску з’явилася світлина Олени Зеленської та гостей четвертого Саміту перших леді та джентльменів: першої леді Гватемали Лукресії Пейнадо, Естонії – Сір’є Каріс, Литви – Діани Наусєдєнє, Сербії – Тамари Вучич, Фінляндії – Сюзанн Іннес-Стубб, першого джентльмена Словенії Алеша Мусара та дружини Прем’єр-міністра Белізу Россани Брісеньо.

Темою цьогорічного заходу була безпека дітей під час збройних конфліктів, у родині, у школі, в інтернеті, у навколишньому середовищі.

«Україна зараз у дуже складній ситуації: нам треба рятувати дітей і від побутових та соціальних загроз, і від загрози, яку створила країна-агресорка. Від її щоденних бомб і ракет. Від її викрадень. Дев’ятнадцять тисяч – і це щонайменше – наших дітей вивезено з окупованих територій до Росії», – наголосила в інтерв’ю перша леді.

За словами Олени Зеленської, принцип Саміту – дієвість і конкретні рішення, тому експертний документ вона вже представила на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Хіба ми можемо казати, що Конвенція ООН про права дітей працює, коли країна – член ООН, країна-терорист Росія вбиває та викрадає українських дітей? Певно, ні. Отже, потрібні нові політики, нові домовленості. Хочу вірити, що ці практичні рекомендації допоможуть рятувати дітей в усьому світі, бо їхні країни вже матимуть інструменти для цього», – зазначила перша леді.

Окремо вона розповіла про результати попередніх самітів. Зокрема, торік було започатковане медичне партнерство. У ньому беруть участь уже 17 країн і 44 закордонні клініки, які безпосередньо співпрацюють з українськими лікарнями.

«Наші медики мають змогу консультуватися з колегами з усього світу, проходити стажування, запозичувати науковий досвід і ділитися власним», – зауважила Олена Зеленська.