Олена Зеленська: У кожної дитини має бути родина й дім

Перша леді України передала ключі від нового дому великій прийомній родині на Черкащині в межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства».

Новий будинок отримала велика прийомна родина Жанни та Олександра Сомових. У сім’ї виховуються восьмеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: п’ятеро хлопчиків і троє дівчат.

Сомови – переселенці з міста Берислава Херсонської області. Через російську окупацію родина була змушена залишити власний двоповерховий будинок і шукати безпеки на Черкащині, але мала проблеми з житлом достатньої площі та якості.

«Коли з’явилася моя Фундація, покликана допомагати українцям долати гуманітарні, освітні, медичні виклики, які виникли через війну, одні з перших, над ким ми взяли опіку, – великі прийомні родини. Зараз їх у країні 3100. Кожній третій ми надали необхідні речі – від меблів до ноутбуків. Але за час повномасштабної війни понад 80 родин втратили житло. І їхній головний запит був – новий дім. І ми вирішили: замість втраченого забезпечимо для них нове помешкання. Так народився проєкт Фундації «Адреса дитинства». З допомогою іноземних меценатів ми зводимо будинки для великих прийомних родин. Це важливо не лише для цих родин, а й для всієї країни, бо кожна дитина повинна мати родину й дім – місце турботи, безпеки, захищеності. Тож те, що кожен із нас робить для українських дітей зараз, зрештою допоможе всім нам. Адже щасливе дитинство виростає у щасливе доросле життя і щасливу країну», – зазначила Олена Зеленська.

У межах проєкту «Адреса дитинства» Фундація зводить 14 будинків для великих прийомних родин у восьми регіонах країни.

Всі помешкання інклюзивні, енергоефективні, умебльовані та облаштовані побутовою технікою. Загальна площа кожного – 285,5 кв. м. У дворах будинків встановлені бетонні укриття (ЗСЦЗ) з металевими вибухостійкими дверима. Фундація контролює весь процес будівництва: від проєктної документації до внутрішнього оздоблення будинку.

«Щастя – мати свій дім. Участь у проєкті «Адреса дитинства» для нас стала несподіванкою. Якось незвично, що про нас піклуються, а тим паче враховують наші побажання. Ми з чоловіком попросили, щоб нам побудували дім саме тут, на Черкащині. Адже наші діти пішли тут до школи та знайшли нових друзів. Саме тут наше життя завдяки Фундації почалося спочатку», – розповідає мати-вихователька Жанна.

Це вже друга сім’я, яка одержала ключі від нового дому. Першою стала велика прийомна родина Лариси Дрильчук, яка самотужки виховує сімох дітей. Домівку для них Фундація побудувала на Харківщині.

Усі будинки проєкту «Адреса дитинства» передають на баланс громад. Сім’ї мають право жити в них доти, доки існує їхня велика прийомна родина (ДБСТ).

Зведення будинку для родини Сомових підтримав австралійський фонд Minderoо Foundation.

Проєкт «Адреса дитинства» разом із Фундацією втілюють також уряд Об’єднаних Арабських Еміратів, уряд Естонії (через Центр міжнародного розвитку Естонії ESTDEV), уряд Румунії (через Румунську агенцію з міжнародного співробітництва та розвитку, RoAid), Global Empowerment Mission, виробник CLT-панелей компанія CLT Rezult та інші партнери.