Олена Зеленська у Лондоні взяла участь у Конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів і зустрілася з представниками уряду Великої Британії

Під час візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів (PSVI Conference). Дружина Президента виступила в межах панелі «Підтримка врятованих» і присвятила свою промову допомозі тим, хто пережив сексуальне насильство під час війни, розв’язаної Росією в Україні.

PSVI Conference відбувається в Лондоні 28-29 листопада 2022 року. Вона має чотири основні теми: посилення глобального реагування, профілактика, справедливість та відповідальність, підтримка врятованих і дітей, народжених унаслідок сексуального насильства, пов'язаного із конфліктом.

У дискусійній панелі разом із дружиною Президента взяли участь Її Королівська Високість Графиня Весекська, доктор Деніс Маквеге, виконавча директорка Глобального фонду тих, хто вижив, Естер Дінгеманс, спеціальний представник Прем'єр-міністра з питань запобігання сексуальному насильству в конфліктах Айна Джасік, державний міністр Великої Британії (Близький Схід, Північна Африка, Південна Азія та ООН) лорд Ахмад Вімблдонський.

«Це особливо болюча для нас тема. Розв’язана Росією в Україні війна принесла насильство різних видів. Через російські ракети кожен українець не знає, чи повернеться з роботи, чи прокинеться в себе вдома. Десятки тисяч наших громадян пережили страх і відчай, тортури та втрати в окупації. Але те насильство, про яке поговоримо ми, – особливо тяжке. Бо постраждалим завжди важко про нього говорити й свідчити. Жертвам зґвалтувань говорити про це найважче», – сказала перша леді.

Вона наголосила, що нині Офіс Генерального прокурора України задокументував понад 100 випадків сексуального насильства. Наймолодшій жертві – всього 4 роки, а найстаршій – 85.

«Наші слідчі ретельно збирають і документують усю інформацію. Це лише ті випадки, коли жертви знайшли в собі сили давати свідчення. На думку психологів, людина, яка пережила насильство, може свідчити, лише коли почувається в цілковитій безпеці. Тож нам треба створити таку безпеку для наших постраждалих», – додала Олена Зеленська.

Дружина Президента закликала світову спільноту допомогти у підтримці жертв російського насильства.

«В Україні створюються центри допомоги врятованим, зокрема жертвам насильства. Але наші громадяни зараз рятуються від війни не лише в Україні, а й по всьому світу. Серед українців на ваших вулицях ви можете побачити жертв насильства і навіть не здогадуватися про це, а вони побояться просити про спеціальну допомогу. Тож тепер нам потрібна підтримка у створенні центрів допомоги врятованим за кордоном. Ми хочемо почати з Німеччини, Чехії та інших країн Європи. Ми бачимо чотирикутник організаторів, які могли б це втілити: Українська держава (плюс наше консульство або посольство в країні), міжнародна організація-донор, уряд країни, українська громадська організація в країні, яка допомагає переселенцям», – розповіла вона.

Перша леді зазначила, що сексуальне насильство з боку росіян в Україні – не випадковість чи тимчасове відхилення.

«Це різновид їхньої зброї, якою вони воюють з Україною та нашими людьми. І нам потрібна допомога в донесенні цієї інформації до світу», – наголосила дружина Президента.

Напередодні Конференції відбулася вечеря для її учасників на запрошення Графині Весекської.

Крім того, у перший день візиту Олена Зеленська провела зустріч із державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Перша леді подякувала державному секретарю за його нещодавній візит в Україну, а також британському уряду – за вагому військову та гуманітарну підтримку України протягом усіх місяців російського вторгнення.

«Ми в Україні дуже цінуємо надану Великою Британією оборонну підтримку, яка допомагає нам вистояти у війні. Я знаю, що ви детально обговорювали питання про зброю з Президентом Володимиром Зеленським під час вашого візиту в Україну. Єдине, про що я хочу вас попросити, – допоможіть нам якнайшвидше створити «повітряний щит» над Україною. Щоб урятувати життя мирних українців, убезпечити критичну інфраструктуру», – сказала вона.

Перша леді розповіла про наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України й закликала британських урядовців визнати Росію країною-терористом.

«Я хочу подякувати Великій Британії за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну. Ми знаємо, наскільки питання міграції є чутливим для Сполученого Королівства. Після початку руйнування Росією об’єктів нашої критичної інфраструктури українці знову почали розглядати можливість тимчасового переїзду до Європи, зокрема до Великої Британії. Сподіваюся, що ваш уряд продовжить надавати їм підтримку протягом цієї зими та до завершення російської війни», – наголосила Олена Зеленська.

Під час зустрічі перша леді України подякувала за підтримку Лондоном резолюції Генасамблеї ООН щодо механізму компенсації збитків, завданих Україні агресією РФ, та закликала Велику Британію визнати Росію державою-терористом і підтримати ініціативу України зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Як жертви сексуального насильства мають бути впевнені, що на їхніх кривдників чекає відповідальність, так і все українське суспільство має знати, що всіх, хто віддавав злочинні накази, буде покарано», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська також провела зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і його дружиною пані Акшатою Мурті.

Вона запросила дружину Прем’єр-міністра до участі в Саміті перших леді та джентльменів, започаткованому в Києві у 2021 році. Другий саміт відбувся 23 липня 2022-го в українській столиці й зібрав удвічі більшу кількість учасників. Його темою було відновлення нашої країни: «Україна і світ: майбутнє, яке (від)будуємо разом».

«Зі свого та нашого спільного з колегами досвіду тепер точно знаю: перші леді – більше, ніж м’яка сила. Це цілком потужна сила, яка теж може багато зробити для перемоги над агресією та встановлення справедливості», – сказала Олена Зеленська.

Під час зустрічі було обговорено культурні та освітні проекти для дітей вимушених переселенців, зокрема проект «Українська книжкова поличка», який передбачає наповнення бібліотек світу українською літературою в оригіналі та перекладах.

Перша леді України розповіла про роботу Olena Zelenska Foundation та три основні напрямки діяльності Фундації (гуманітарна допомога, медицина та освіта), за якими громадяни Великої Британії та інших країн світу можуть долучитися до відбудови України й допомоги постраждалим від російської агресії.

Крім того, Олена Зеленська провела зустріч із командою української служби BBC та познайомилася з керівництвом корпорації. Вона відзначила провідну роль світових медіа в донесенні правди про повномасштабне вторгнення Росії.

«У щоденній боротьбі з російською пропагандою нам дуже потрібна підтримка професійних журналістів світу, які не дадуть загубитися правді», – наголосила дружина Президента України.