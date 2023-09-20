Олена Зеленська у Нью-Йорку: Якщо дитинство під загрозою в одній країні, воно під загрозою повсюдно

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка триває у Нью-Йорку, перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході високого рівня «Боротьба за майбутнє: українські діти у війні».

Мета дискусії – поінформувати про нагальні потреби та проблемні питання у сфері захисту дітей в умовах війни, у подоланні яких Україна потребує допомоги міжнародної спільноти, а також укотре привернути увагу до жахливих злочинів проти дітей, які щодня скоюють російські окупанти в Україні, та до проблеми повернення депортованих дітей.

Учасниками заходу були: Президент Естонської Республіки Алар Каріс, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб, постійна представниця США в ООН, членкиня Ради національної безпеки США Лінда Томас-Грінфілд, перші леді Австрії, Польщі, Литви, Фінляндії, дружина Президента Європейської ради та інші представники країн – членів ООН. Від України на заході також виступили: Генеральний прокурор Андрій Костін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також співзасновниця та голова правління благодійного фонду «Голоси дітей» Олена Розвадовська.

Перша леді звернулася до учасників із промовою, описавши ситуацію, у якій через російське вторгнення опинилися українські діти.

«У ці дні виповнюється місяць відтоді, як чергова російська ракета, випущена по місту Чернігову, вбила шестирічну Софійку. Вона проводила вихідний разом із близькими в центрі міста. За кілька днів вона мала йти в перший клас... Лише за офіційними даними, із початку російського вторгнення в нас загинуло 504 дитини. Ще сотні зазнали травм, які пронесуть через усе життя», – зазначила дружина Президента під час виступу.

Вона додала, що Росія викрала понад 19 тис. українських дітей, і це лише ті випадки, про які відомо достеменно. Насправді ж їх набагато більше. Наразі Україна повернула 386 своїх юних громадян.

Офіс Генерального прокурора зафіксував 231 факт сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Ці факти розслідують українські прокурори. Серед постраждалих 13 дітей: 12 дівчат та 1 хлопець. Наймолодшій жертві було всього 4 роки.

«Це лише ті випадки, про які постраждалі та їхні близькі наважилися розповісти слідчим. Так виглядає нині дитинство в Україні», – розповіла перша леді.

Олена Зеленська закликала представників ООН та країни – учасниці допомогти українським дітям: «Від імені всіх дітей України прошу вас докласти особистих зусиль для того, щоб вони більше не страждали. Щоб страшний лічильник жертв зупинився. Щоб ті 13 дітей, про сексуальне насильство над якими нам відомо достеменно, не були забуті, їхні історії були верифіковані ООН і у вашій доповіді наступного року російські злочинці, які це зробили, були відображені у списку ганьби саме за цей страшний злочин. Допоможіть отримати дані про дітей, викрадених Росією. Допоможіть зупинити їх асиміляцію та паспортизацію в країні-агресорі, бо вона примусова. Допоможіть зупинити допити, катування й ув’язнення дітей у Росії. Допоможіть зупинити обстріли українських населених пунктів. Допоможіть вивезти дітей з окупованих територій через спеціальні безпечні коридори. І ми закликаємо весь свідомий світ забезпечити для воєнних злочинців покарання».

Вона наголосила, що допомога українським дітям потрібна не лише їм самим, а й світу, бо це означає відновлення справедливості та прав людини, зокрема дитини.

«Якщо дитинство під загрозою в одній країні – воно під загрозою повсюдно», – резюмувала перша леді.