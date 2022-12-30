Олена Зеленська у підсумковому інтерв’ю розповіла про свою роботу під час війни

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про напрями своєї діяльності у 2022 році в умовах російської агресії проти України. В інтерв’ю Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону «Єдині новини» дружина Президента наголосила, що обов’язки перших леді, тим паче під час війни, не регламентовані, тож вона мала сама визначитися з тим, що є пріоритетним для країни і де вона зможе принести найбільшу користь. Тому її робота була зосереджена в кількох напрямах.

- Евакуація за кордон дітей з онкологією, сиріт, опіка над дитячими будинками сімейного типу.

«І зараз продовжую опікуватися евакуйованими вихованцями дитбудинків. Часто на новому місці вони не мають умов, які їм потрібні. Тож забезпечуємо все», – сказала перша леді.

- Дипломатична місія, зокрема виступи в Конгресі США, парламенті Великої Британії, в ООН, зустрічі з політичними діячами світу.

«Для мене було важливо, щоб усі почули, що з нами відбувається, що війна не десь далеко. Сказати, що для мене дипломатична місія, зокрема виступ у Конгресі, це був крок за зону комфорту, – це нічого не сказати. Але ми всі вже давно не маємо зони комфорту. Втім, страх зникає, бо ти маєш що сказати», – розповіла Олена Зеленська.

- Створення власної Фундації для допомоги Україні у напрямах відбудови медицини, освіти, гуманітарної допомоги.

«Запитів на допомогу ставало більше. Але зростала й кількість пропозицій, питань «Як долучитися до допомоги Україні?» Щоб цей пазл запитів і пропозицій склався, знадобився інструмент – фонд. Зазначу, що ми збираємо кошти за кордоном, щоб використовувати їх в Україні», – акцентувала перша леді.

- Ініціатива та участь у створенні Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

«Втіленням програми опікується зараз МОЗ, ми залучаємо весь іноземний досвід, і водночас уже маємо власний, який точно знадобиться не тільки нам. Хороша новина – великих психологічних проблем можна уникнути, якщо знати, як надавати допомогу собі і як її отримати. Якраз таку систему ми будуємо», – зазначила Олена Зеленська.

- Продовження реформи шкільного харчування з урахуванням потреб воєнного часу.

«Ми запустили реформу в січні 2022 року, а за місяць стався напад. Був розпач, що мусимо зупинитися. Але ми не зупиняємось. Останні кілька місяців ми продовжуємо реформу шкільного харчування в нових умовах, за нових викликів, коли частина дітей вчиться дома, у школах часто немає електрики. Але в нас є поради та рішення на всі ці випадки. Стартувала програма навчання для педагогів-кухарів, які готують кухарів для шкіл. А ще ми запустили будівництво фабрики-кухні в Бучі разом із американським меценатом Говардом Баффетом. Вона зможе нагодувати три навколишні громади, і сподіваюся, що з 1 вересня вже запрацює», – розповіла перша леді.

- Продовження втілення безбар’єрності, зокрема доповнення й видання «Довідника безбар’єрності» – першого в країні посібника з інклюзивного спілкування. «У ньому з’явився важливий розділ «У воєнний час», який дає відповіді на найактуальніші питання. І ми зробили ще один крок – ми його надрукували, зокрема шрифтом Брайля. Загалом безбар’єрність набуває ще більшого значення: відновлюючи країну, ми маємо робити її кращою, ніж вона була. А людям, які отримали інвалідність – дати найкращі можливості», – наголосила Олена Зеленська.

- Продовження проектів культурної дипломатії, зокрема започаткування українських аудіогідів у музеях світу, проекти «Книжки без кордонів», «Українська книжкова поличка» з поширення української літератури у світі та серед дітей – тимчасових переселенців, Better Time Stories зі створення персоналізованих аудіокнижок для дітей їхніми рідними, які залишилися в Україні.

«Люди, які швидко полишали свої домівки, навряд чи брали із собою книжки, але читання на ніч – це куточок спокою для родини. Нормальний сімейний вечір – це справді важливо. У межах проекту «Книжки без кордонів» понад 200 тис. книжок надруковано й роздано дітям. Так вони відчувають зв’язок із батьківщиною. Дякую нашим українським видавцям, які долучилися та надали макети книжок для друку, і нашим дипломатичним установам за організацію процесу», – сказала дружина Президента.

Вона відзначила, що Україна, її громадяни й культура мають зараз звучати на повний голос.

«Ми маємо посідати своє місце у світі в усіх сферах. Нас занадто довго не помічали. Треба цей рівень втримати й підвищити. Але вже без війни», – резюмувала перша леді.