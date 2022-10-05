Олена Зеленська у Польщі зустрілася з Агатою Корнгаузер-Дудою та виступила на Варшавському безпековому форумі

Дружина Президента України Олена Зеленська здійснила візит до Республіки Польща, у межах якого провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою, виступила на Варшавському безпековому форумі та отримала присуджену українському народові Премію лицаря свободи.

Свій візит Олена Зеленська розпочала із зустрічі з першою леді Республіки Польща.

Дружина Президента України подякувала колезі за незмінну позицію Польщі – чіткі меседжі на підтримку нашої держави пролунали під час виступу Президента Анджея Дуди на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Олена Зеленська відзначила, що підтримка України для всього світу – це інвестиція у майбутнє. Вона розповіла про нову можливість для такої підтримки – свою фундацію Olena Zelenska Foundation, яку нещодавно презентувала у Нью-Йорку.

«Це новий спосіб долучитися до відновлення України через відбудову освіти, медицини чи гуманітарну допомогу. Буду рада презентувати всі ці напрямки в Польщі», – розповіла вона.

Дружина Президента України подякувала Агаті Корнгаузер-Дуді за особисте сприяння у лікуванні українських дітей у медичних закладах Польщі та інших країн.

Перші леді обговорили новий формат співпраці двох країн у галузі медицини – обмін досвідом між українськими та польськими лікарями у сфері надання допомоги пацієнтам з важкими опіковими травмами.

«Така співпраця є вкрай актуальною, оскільки внаслідок військової агресії проти України маємо велику кількість постраждалих із вибуховими та опіковими травмами», – зазначила Олена Зеленська.

Вона розповіла, що 40 українських лікарів і реабілітологів, серед яких лікарі-комбустіологи (спеціалізуються на лікуванні важких опіків), анестезіологи, фахівці з фізичної та реабілітаційної медицини й фізичні терапевти, які безпосередньо працюють з пацієнтами з важкими опіковими травмами, готові взяти участь у проекті, що передбачає обмін досвідом з польськими колегами.

Разом з Агатою Корнгаузер-Дудою перша леді України відвідала Інститут охорони здоров'я дітей у Варшаві, де на лікуванні перебувають евакуйовані українські діти. Це не лише клініка, а й дослідний центр. Тут проводять понад 7 тис. операцій щороку. Інститут також приймає близько тисячі студентів, які проходять тут практику та стажування. Крім того, у закладі мають змогу навчатися й обмінюватися досвідом 400 дитячих лікарів різного профілю. Лікарня також має симуляційний навчальний центр, де на спеціальних приладах вчать робити операції. Зараз в Інституті на лікуванні перебуває 11 дітей з України, наймолодшому хлопчику всього чотири роки, але він бореться з онкологією як справжній герой і терпляче виконує всі вказівки лікарів.

Олена Зеленська подякувала за роботу працівникам закладу та професору Петру Чаудерні, завдяки зусиллям якого у Польщі створили хаб Unicorn для евакуації на лікування дітей із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

«Це неймовірна історія порятунку. Я протягом усього візиту до Польщі дякую. І тут продовжую це робити. Між нашими країнами – неймовірні відносини. А тут я бачу практичне втілення не лише в допомозі, а й у порятунку наших дітей. Процес евакуації ввійде в підручники. Дякую всім залученим», – сказала перша леді.

Під час візиту до Польщі Олена Зеленська також виступила на щорічному Варшавському безпековому форумі (ВБФ).

Варшавський безпековий форум (Warsaw Security Forum) – щорічна міжнародна конференція, яку у 2014 році започаткував Фонд Казимира Пуласького. ВБФ є платформою для обміну думками між найвищими представниками урядів, міжнародних інституцій, промисловості, аналітичних центрів, а також експертів у галузі політики та оборони.

Олена Зеленська подякувала Польщі за принципову й широку підтримку України.

«Я хотіла б закликати всіх присутніх тут не боятися ризикувати стати на правильний бік – так, як це робить Польща. Адже, як я вже казала, – це війна цінностей.

Не можна, щоб Росія створила прецедент, щоб агресія стала мовою розв’язання питань у світі. Не можна, щоб ракети, які падають на житлові будинки, стали прийнятним для всіх аргументом. Не можна, щоб ядерний шантаж став нашим звичним життям», – наголосила вона.

Під час Варшавського безпекового форуму дружина Президента отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України. Цю нагороду вручає Фонд Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького: свободи, справедливості та демократії. Цього року організатори нагородили український народ, який протистоїть російській агресії.

«Є відомий польський девіз: «За нашу і вашу свободу». Дякуємо, що ви з нами. Знаємо, що будете з нами до кінця. До нашої й вашої перемоги», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді також зустрілася з українськими тимчасовими переселенцями в Польщі та представниками української громади в цій країні.

«Я рада, що ви саме тут, у Польщі, у країні, яка першою відчинила для нас двері, коли стався російський напад. Бо це по-справжньому братня країна, яка розділяє з нами найбільше випробування під час цієї війни», – наголосила вона.

Крім того, дружина Президента відвідала український навчальний заклад у Варшаві – школу «Материнка» ім. Дмитра Павличка. Заклад, створений Фондом «Український освітній центр» у 2017 році, працює за програмами українського МОН. З початком російської агресії школа працевлаштувала 60 українських педагогів. Тут здобувають освіту понад 1000 учнів.

«Діти тут у безпеці, до того ж навчаються рідною мовою», – наголосила перша леді.