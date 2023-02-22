Олена Зеленська: Україна не просто б’ється з нападником – Україна б’ється за права людини

Перша леді Олена Зеленська виступила на спеціальному засіданні Організації Об’єднаних Націй щодо порушення прав людини в Україні через агресію РФ.

На ньому були присутні понад 600 представників країн – членів ООН, громадських організацій та української громади. Засідання складалося з двох ключових панелей: щодо порушення прав дітей та порушення прав військовополонених.

Відеозвернення до учасників Олена Зеленська розпочала з кадрів Бахмута, який штурмують російські війська, та ракетних обстрілів українських міст, здійснених артилерією та авіацією Росії.

«Хочу показати, який вигляд мають порушення прав людини. Не на папері – в реальності. Щоденній реальності України після російського вторгнення, – сказала перша леді, відкриваючи засідання. – І ви самі можете побачити порушення прав людини, коли щодня зустрічаєте українських вимушених переселенців у своїх країнах. Бо вони мають право бути вдома, з близькими. Натомість Росія позбавила дому 6 мільйонів українців. І ще 8 мільйонів стали переміщеними особами всередині своєї країни».

Дружина Президента наголосила, що є такі порушення прав людини, про які жертвам важко навіть свідчити. Зокрема, це зґвалтування: Офіс Генерального прокурора України розслідує понад 150 таких злочинів, скоєних російськими солдатами щодо українців.

Олена Зеленська також розповіла про порушення прав українських дітей: 16 тисяч юних українців викрадені й примусово вивезені до Росії. Їх передають у російські родини та сиротинці, стираючи пам’ять про походження.

«Думаю, ви погодитеся: всі ми, незалежно від країни та національності, маємо право на те, щоб нас не вбивали у власному домі. Натомість українців на очах в усього світу вбивають уже рік. У власних містах, селах, квартирах, лікарнях. Театрах. І тому ми застосовуємо інше невід’ємне людське право – право на самооборону», – акцентувала перша леді.

Вона наголосила, що порушення прав громадян однієї країни – це зазіхання на права громадян інших держав.

«Права людини – як повітря – не мають кордонів. Або вони є в усіх, або їх немає ні в кого. Ось чому ми кажемо, що цей рік не просто б’ємося з нападником. Ми б’ємося за права людини. Спільні для людей у Бахмуті, Дніпрі, Києві, Маріуполі й для кожного, хто нині є в цьому залі або долучився онлайн. Ми б’ємося за те, що нас об’єднує: за право на життя, свободу, за право не бути закатованим і жити вільно. Тому справедливість для України – це справедливість для всього світу», – переконана дружина Президента.

Олена Зеленська закликала представників ООН до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

«Він потрібен, щоб «знову утвердити віру в основні права людини, гідність і цінність людської особисто­сті, рівноправність чоловіків і жінок». І це не мої слова. Це цитата зі Статуту Організації Об'єднаних Націй, підписаного 26 червня 1945 року. Після іншої страшної війни. Але як актуально вони звучать сьогодні! Дослухаймося. Нарешті дослухаймося», – резюмувала перша леді.

З 22 до 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку триває спеціальний захід, присвячений річниці російського вторгнення в Україну. Такий формат запровадили вперше. Представництво країн – членів Організації на ньому зіставне із засіданнями Генасамблеї ООН, яке традиційно відбувається восени.