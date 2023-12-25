Олена Зеленська: Українська мова та культура сьогодні важливі для всіх, кому важлива свобода

Перша леді України Олена Зеленська підбила підсумки своїх проєктів культурної дипломатії з упровадження українських аудіогідів у визначних пам’ятках світу та відкриття українських книжкових поличок у бібліотеках різних країн.

Упродовж 2023 року запущено 20 україномовних аудіогдів у 15 країнах, а саме:

Нідерланди – музей Мауріца Корнеліса Ешера в палаці Ланге Ворхаут, музей колекціонера й мецената Абрагама Бредіуса та Рейксмузеум в Амстердамі;

Албанія – Національний музей середньовічного мистецтва; Ірландія – бібліотека Триніті-коледжу, Данія – автобусний та човниковий екскурсійний маршрут Копенгагеном Hop On Hop Off; Польща – музей Варшавського повстання та дім Миколи Коперника Окружного музею Торуні; Італія – Галерея Боргезе в Римі та комплекс королівських музеїв Турина; Швеція – Нордичний музей – музей етнографії та культури та Музей вікінгів у Стокгольмі;

Фінляндія – острів-фортеця Суоменлінна та морська оглядова екскурсія «Історичний центр Гельсінкі»; Ізраїль – Меморіальний комплекс історії Голокосту «Яд Вашем»; Австралія – Національний музей Австралії; Азербайджан – Азербайджанський національний музей мистецтв; Кіпр – Археологічний музей; США – музей Голокосту в Іллінойсі; Австрія – Імператорська скарбниця, Греція – музей Бенакі в Афінах.

Станом на грудень 2023 року за весь час свого існування (з 2021-го) проєкт з упровадження україномовних аудіогідів, який ініціювала Олена Зеленська, налічує 77 аудіоекскурсій українською в 43 країнах світу. Це Туреччина, Франція, Данія, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Швеція, Узбекистан, Австрія, Болгарія, Киргизстан, Кенія, Руанда, Німеччина, Велика Британія, Греція, Північна Македонія, Іспанія, США, Чехія, Латвія, Чорногорія, Італія, Литва, Грузія, Португалія, Таїланд, Угорщина, Швейцарія, Бразилія, Словаччина, Норвегія, Катар, Естонія, Індонезія, Нідерланди, Албанія, Ірландія, Польща, Ізраїль, Фінляндія, Австралія, Кіпр.

Крім того, у межах проєкту в листопаді 2023 року у співпраці з Адміністрацією з розвитку та туризму регіону Петра Йорданського Хашимітського Королівства створено україномовні брошури для відвідувачів найвідомішої історичної пам'ятки Королівства – Петри. Видання урочисто представили в центрі відвідувачів археологічного парку Петри Посол України в Йорданському Хашимітському Королівстві Мирослава Щербатюк та голова ради уповноважених Адміністрації з розвитку та туризму регіону Петра доктор Фарес Брейзат. З 1985-го Петра є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьомого липня 2007 року її було оголошено одним із семи нових чудес світу.

«Велика подяка нашим посольствам і всім закордонним партнерам. Бо це потрібно не тільки для мільйонів українських вимушених переселенців, вигнаних російською війною з країни, а й для всіх, кому важлива свобода та вільна культура. Українська сьогодні – це мова спротиву агресії та боротьби за ідентичність, за життя й право на існування», – наголосила Олена Зеленська.

Також упродовж 2023 року значно розширився проєкт першої леді «Українська книжкова поличка». Торік українські книжкові полички відкрили в 10 країнах: Іспанії, Вірменії, Великій Британії, Сербії, США, Румунії, Сінгапурі, Данії, Мексиці, Аргентині та вперше – у штаб-квартирі міжнародної організації: українська література з’явилася в ЮНЕСКО.

Лише за останній місяць книжкові полички відкрито в Центральній бібліотеці Буенос-Айреса ім. Рікардо Гуіральдеса в Аргентині та у трьох містах Данії: Ікаст, Гентофте та Сківе.

Станом на кінець 2023 року проєкт «Українська книжкова поличка» під патронатом першої леді України реалізовано в 45 країнах та одній міжнародній організації (понад 190 поличок, більш ніж 47 тис. книг): Австрія, Туреччина, Литва, Словаччина, Швеція, Чехія, Франція, Нідерланди, Греція, Латвія, Фінляндія, Йорданія, Хорватія, Ліван, Японія, Бельгія, Албанія, Республіка Корея, Польща, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Норвегія, Молдова, Катар, Словенія, Азербайджан, Болгарія, Португалія, ПАР, Кіпр, ОАЕ, Намібія, Північна Македонія, Угорщина, Індонезія, Вірменія, Велика Британія, Сербія, США, Румунія, Сінгапур, Мексика, Данія, Аргентина та штаб-квартира ЮНЕСКО.

«У той час як імперія прагне знищити не тільки Україну, а й українську культуру, робимо, щоб цієї культури ставало більше. Це ще одна форма нашого спротиву – культурна, ціннісна. З книжок та наукових праць, а не тільки з новин світ дізнається, як багато Україна йому дала, і зрозуміє нас краще. Як свою невіддільну частину, без якої, як і без інших, світ неможливий», – резюмувала Олена Зеленська.