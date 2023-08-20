Олена Зеленська – українським вимушеним переселенцям: Ніколи не сумнівайтеся, чи потрібні ви Україні

Перша леді України Олена Зеленська разом із Президентом Володимиром Зеленським перебуває з робочим візитом у Королівстві Данія.

Дружина Глави держави та Її Королівська Високість Кронпринцеса Мері взяли участь у церковній службі в соборі м. Гадерслев. Богослужіння відбулося на знак підтримки українського народу. До нього долучилися вимушені переселенці з України, які знайшли прихисток у Данії.

Учасники запалили свічки у пам’ять про українських дітей, які загинули через російську агресію.

«Вдячна Данії за цей жест, за можливість бути тут і за щоденну підтримку й допомогу Україні та українцям. Данія не лише надає допомогу в обороні. Вона бере участь у відновленні шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання, підтримує українську економіку та найбільш постраждалі регіони, на дипломатичному рівні засуджує викрадення українських дітей. І сьогодні свічки в цих древніх стінах – символ не тільки пам’яті, а й спільної надії», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська та Кронпринцеса Мері під час зустрічі в соборі познайомилися з українськими й данськими волонтерами, які допомагають тимчасовим переселенцям з України з адаптацією та влаштуванням.

Також відбулася зустріч із родиною Наталії Ірзи – української переселенки з смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області. Наталія з трьома дітьми приїхала в Гадерслев наприкінці травня 2022 року. В Україні вона була бухгалтером і фінансистом. У Данії жінка працює у сфері догляду за людьми старшого віку.

«У кожній країні, де буваю з робочими візитами, завжди стараюся зустрітися з нашими переселенцями, особисто дізнатися, як вони. Бо нам дуже важливо знати, що наші співвітчизники не лише в безпеці, а й отримали необхідну допомогу та розуміння. Після російського повномасштабного вторгнення українська спільнота Данії збільшилася майже на 40 тисяч людей», – сказала перша леді.

Дружина Президента наголосила, що українські переселенці сьогодні є амбасадорами мови, культури, історії й сучасності нашої країни. Вони своїм прикладом показують, як українці не лише борються, а й живуть, долають проблеми, підтримують одне одного.

«Хочу сказати всім українським переселенцям, хоч би куди закинула їх війна: ніколи не сумнівайтеся, чи потрібні ви Україні. Ви і є Україна. Який кожен із нас, така й вона. І буде вона такою, якою ми її зробимо», – резюмувала Олена Зеленська.