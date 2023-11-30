Олена Зеленська в інтерв’ю азійським ЗМІ: Не можна заплющувати очі на агресію, навіть якщо ви далеко

Примусове переміщення українських дітей до Росії є актом геноциду. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю представникам ЗМІ Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру.

Вона розповіла, що наразі нашій державі вдалося повернути 387 своїх юних громадян із понад 19 тисяч, депортованих до країни-агресора.

Дружина Президента висловила сподівання на створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей із російського полону, як це запропонували представники Канади на зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті наприкінці жовтня.

Відповідаючи на запитання, яке послання вона переказала б жителям країн Азії, Олена Зеленська зазначила: «Не можна заплющувати очі на агресію, навіть якщо ви далеко. Нещодавні події показали: реагувати на агресію, тиранію, будь-яке зло у світі треба вчасно. Агресія будь-де у світі – маркер загальної небезпеки».

Водночас перша леді наголосила, що значною мірою українців підтримує культура й самосвідомість, яка переживає підйом на тлі спротиву російському нападу.

«Все більше людей переходить на українську мову. І особливо надихає молодь. Бо їхня свідомість не затьмарена стереотипами про «спільне минуле», які часто заважали старшому поколінню зосередитися на своєму майбутньому», – сказала Олена Зеленська.