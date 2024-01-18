Олена Зеленська в інтерв’ю Corriere della Sera: Світ має шанс подолати російську агресію лише спільно

Союзникам України важливо надавати підтримку нашій державі, щоб російська агресія не поширилася на інші країни. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю Corriere della Sera, одній із найпопулярніших газет та інформаційних платформ Італії.

«Після вибуху Чорнобиля, коли застаріле «Укриття» потроху руйнувалося й була загроза обвалу, міжнародна спільнота виділила понад півтора мільярда євро на новий, безпечний конфайнмент. Бо всім було зрозуміло: Чорнобиль розташований на території України, але радіація в разі чого досягне кожного у Європі. Мені здається, що через два роки повномасштабної агресії вже кожному має бути зрозуміло: російське вторгнення – як радіація, яка пошириться далеко за межі України, якщо її зараз не стримати. І мова не лише про буквальне вторгнення власне Росії. Так само як цивілізований, демократичний світ надихається сміливістю українців, диктатури всього світу надихаються прикладом Росії. Вони вірять, що можна безкарно захоплювати сусідні території, знищувати нації. Вірять, що світ можна поділити по-новому», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що зараз, коли Україна на полі бою вже успішно стримує армію одного з найсильніших диктаторів, світ має шанс подолати цю агресію.

«І зробити це можемо лише спільно. І тоді всі агресори планети побачать, що війна не допоможе їм досягти своїх цілей. Бо вільний світ усе одно сильніший», – переконана перша леді.