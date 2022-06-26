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Олена Зеленська в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt наголосила на важливості повернення дітям віри у світ і життя

27 червня 2022 року - 17:43

Олена Зеленська в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt наголосила на важливості повернення дітям віри у світ і життя

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt наголосила на важливості повернення українським дітям, постраждалим від війни, віри у світ і життя.

«Діти втратили все, опинились у підвалах під бомбами, поряд із пораненими чи загиблими близькими. Як їм тепер довести, що життя має сенс? Що у світі залишилося щось хороше для них? Шукаючи відповідь, я започаткувала Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Найкращі фахівці світу мають навчити наших спеціалістів боротися з наслідками травматичних подій, спричинених війною в цілої країни. Бачу нині тільки такий дієвий варіант допомоги. Я точно не хочу, щоб українські діти залишилися травмованими на все життя. Ми маємо повернути їм віру у світ, що відкритий для них», – зазначила дружина Президента в інтерв'ю, що вийшло в недільному випуску газети Welt am Sonntag.

Вона також розповіла про понад 37 тисяч жінок в українському війську та плани з відновлення країни: «На нас чекає відновлення – фактичне та психологічне. Нині в нас зруйновано понад 1600 шкіл, 600 лікарень, безліч житла… І ми починаємо відбудову вже зараз, щоб хоча б частина лікарень і шкіл запрацювала до осені. І, звісно, нам  знадобиться ще більша безбар’єрність, аніж та, над якою ми вже працювали до війни. В нас із кожним днем дедалі більше людей з інвалідністю, війна калічить дітей і дорослих. Ми маємо створити для них якнайкращі умови – і просторові у відбудованих містах, і психологічні».

Крім того, Олена Зеленська наголосила, що, як і після трагедії Освенціма, після трагедій Маріуполя, Бучі та інших українських міст неможливо жити «як раніше».

«Та ми хочемо, щоб ці страждання перетворилися на силу, і зробимо для цього все можливе», – сказала вона.

Die Welt – провідна німецька щоденна громадсько-політична газета, яка видається з 1946 року.

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