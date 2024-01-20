Олена Зеленська в інтерв’ю телеканалу «Ми – Україна»: Зараз дуже важлива витривалість

Нині стратегічно важливим стало все, що допомагає Україні відновлюватися. Про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю українському телеканалу «Ми – Україна».

Вона розповіла про проєкти, якими опікується під час війни, зокрема про допомогу великим прийомним родинам, яку надає Фундація Олени Зеленської, споруджуючи коштом іноземних меценатів будинки для 14 таких сімей, які втратили житло в результаті російської агресії. Днями ключі від уже готового будинку отримала родина Сомових із Херсонщини, яка виховує вісьмох прийомних дітей.

Олена Зеленська наголосила, що в такий спосіб прагне підтримати не лише ці родини, а й сімейне виховання в Україні загалом.

«Щоб більше людей ставали прийомними батьками, щоб люди ухвалювали це рішення, вони мають знати, що на цьому шляху вони будуть не самі, а отримають усю можливу допомогу», – сказала дружина Президента.

Перша леді також акцентувала на важливості побудови безбар’єрності в Україні на рівні як доступного простору, так і можливостей для всіх українців: «Коли ми до вторгнення розпочинали цю роботу, це сприймалося просто як «зробімо, як у Європі». Але тепер ми знаємо: насамперед це робиться для людей. Бо, коли немає безбар’єрності, це пряме порушення прав людини».

Олена Зеленська передала телеканалу друковану версію «Довідника безбар’єрності» – першого в країні видання про коректну комунікацію, яке регулярно оновлюється та доповнюється.

Перша леді висловила побажання, щоб якомога більше ЗМІ дублювали свої повідомлення жестовою мовою.

«Уявіть, скільки людей 24 лютого 2022 року через брак цієї опції невчасно дізналися, що почалося вторгнення. ЗМІ мають бути такими, щоб кожна людина могла отримати необхідну інформацію у найзручніший спосіб», – переконана вона.

Олена Зеленська також розповіла про важливість Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», що реалізується в країні під її патронатом. Дружина Президента зауважила, що нехтування ментальними проблемами призводить до того, що витрати і людини, і держави на медицину зростають у два-три рази.

«ЄС щороку втрачає 5% ВВП через проблеми з ментальним здоров’ям, через те що люди неефективні на місцях», – зауважила перша леді.

Вона наголосила, що мета програми – підтримати українську витривалість у важкий воєнний час.

«Кожна стійкість має основу. На початку російського вторгнення в нас це були впертість і злість, але зараз це має бути витривалість. Нині вона особливо важлива. Ми не знаємо, якої довжини дистанцію «біжимо», і тому маємо розрахувати сили», – переконана дружина Президента.