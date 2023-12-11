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Народи України та Аргентини понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити гідно – звернення Президента Володимира Зеленського
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Олена Зеленська в інтерв’ю ВВС: Ми не можемо втомитися, бо інакше загинемо

11 грудня 2023 року - 18:25

Олена Зеленська в інтерв’ю ВВС: Ми не можемо втомитися, бо інакше загинемо

Втома від розв'язаної Росією війни означатиме загибель України. Про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю провідному британському мовнику BBC News.

«Простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що інакше загинемо. А якщо втомиться світ, він просто дозволить нам загинути. Нам дуже потрібна допомога», – зазначила дружина Президента, відповідаючи на запитання кореспондентки BBC Лори Кюнсберг.

Водночас вона назвала російську агресію небезпечною ланцюговою реакцією, яка може поширитися світом.  

«Скільки деструктивних сил зараз стежить за тим, чи зупинить світ агресію в Україні... Якщо впливові світові організації обмежаться лише «занепокоєнням», усі нинішні й наступні агресори відчують, що можна», – переконана дружина Президента. 

Олена Зеленська повідомила, що через російські атаки лише третина українських дітей може навчатися очно, і це великий виклик для країни та освіти. Вона також розповіла про досвід Харківщини, де будують захищений підземний освітній простір, який зможе вмістити одночасно близько 500 дітей і вчителів місцевих шкіл. 

Перша леді наголосила, що попри все діти мають право на безпечну й повноцінну освіту та дуже прагнуть нормального ритму життя.

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