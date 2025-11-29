Президент:

вВідео
Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента
29 листопада 2025 року - 19:01

останні новини

Володимир Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну

2 грудня 2025 року - 23:43

Президент і перша леді зустрілися з українською громадою в Ірландії

2 грудня 2025 року - 22:59

Олена Зеленська в Ірландії зустрілася з представниками центру ментального здоровʼя молоді

2 грудня 2025 року - 22:30

У Дубліні Олена Зеленська взяла участь у відкритті української книжкової полички

2 грудня 2025 року - 21:47

Фотогалерея
Офіційний візит Президента України до Ірландії
2 грудня 2025 року - 15:38

Олена Зеленська в Ірландії зустрілася з представниками центру ментального здоровʼя молоді

Під час візиту до Ірландії перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками Національного центру ментального здоров’я молоді JIGSAW.

Дружина Президента зазначила: за даними ЮНІСЕФ, понад 61 % українських батьків вважають, що їхні діти мають ознаки стресу та проблеми зі сном, а за даними Фундації Олени Зеленської, лише 30 % підлітків в Україні можуть сказати, ким хочуть працювати.

«Ці та інші цифри доводять: українські діти ментально виснажені й перебувають у стресі через війну, яку розв’язала Росія. Мусимо допомогти їм відновити й підтримати ментальний стан. У пошуках таких рішень відвідую психологічні центри для молоді всюди, де буваю», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді також акцентувала, що зараз Фундація працює над запуском українських просторів ментальної допомоги підліткам «12–21».

«Це осередки для молодих людей віком від 12 до 21 року, які зростають у складних реаліях повномасштабної війни. Простори мають стати для них безпечним місцем довіри, підтримки та прийняття, куди можна прийти за будь-яких життєвих обставин», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська подякувала ірландським партнерам за можливість ознайомитися з їхнім досвідом, щоб упровадити його в Україні.

