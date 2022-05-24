Олена Зеленська в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні

Перша леді Олена Зеленська виступила в Українському домі в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) та розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні. Дружина Президента приєдналася до спілкування за допомогою відеозв'язку з Українського дому в Києві.

Перша леді продемонструвала учасникам спілкування фотографії українських міст до та після нападу Росії, а також світлини українців, поранених унаслідок російських обстрілів.

Олена Зеленська зазначила, що нині – це образ усієї України: поранена, країна прагне жити далі й бореться за це.

«Коли стало зрозуміло, що ворог не просто руйнує цивільні об’єкти, а робить це свідомо – у нас понад 200 зруйнованих лікарень, – ми почали рятувати найуразливіших. Ми почали вивозити за кордон діток з онкологією. Ми вивозимо дітей-сиріт, і вихованців двох дитячих будинків ви можете зустріти у Швейцарії – їх прийняли кантони Берн та Во. Дякуємо за це», – сказала перша леді.

«Ми рятуємо та забезпечуємо найнеобхіднішим тих, хто залишився в Україні. Інкубатори для перинатальних центрів... На сьогодні в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації. Це завдання, яким я зараз починаю займатися. Буду звертатися до провідних клінік світу. І зовсім новий наш проект – Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки», – додала дружина Президента.

Відповідаючи на запитання аудиторії, Олена Зеленська прокоментувала роль українських жінок у воєнний час, назвавши їхню стійкість видатною.

Крім того, вона розповіла, як можна допомогти та підтримати Україну. Насамперед, за словами першої леді, потрібно не звикати до війни.

«Від усієї України прохання – не звикати до того, що десь у Європі на дітей падають бомби. Говорити про це. Бо щойно ми всі звикнемо, Путін отримає психологічну перемогу. По-друге – перевіряти інформацію. Інформаційна війна також зараз триває. І якщо вам починає здаватися, що може бути якесь виправдання нападу на іншу країну, що загарбницькі дії можуть мати якийсь сенс, то це означає, що ви в полі дії російських ЗМІ», – зауважила перша леді.

Олена Зеленська додала, що для підтримки нашої держави представники громадськості мають впливати на свої уряди, закликаючи їх посилити санкції щодо Росії.

«Що швидше вона їх відчує, то менше людей загине в Україні. А представники великого бізнесу, люди, які мають фінансовий авторитет у світі, можуть вплинути на ситуацію тим, що перестануть співпрацювати з російськими компаніями», – переконана дружина Президента.

Перша леді також розповіла, як їй вдається триматися у час війни: «У нас щодо цього є мем. Коли російські війська наступали під Києвом, вони з літаків кидали бомби на невелике затишне селище Бородянку. І коли наші люди повернулися, то помітили, що на стіні розбомбленої багатоповерхівки збереглася кухонна шафка. Звичайна, навіть із посудом. Так от тепер на питання «як ви?» у нас відповідають: як шафка з Бородянки, тримаюся. Ось так нині ми всі».

Довідка. Всесвітній економічний форум триватиме з 22 до 26 травня у місті Давосі (Швейцарія). Захід відбувається після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу. Через війну, розв'язану Росією в Україні, представники РФ не запрошені на форум.

Захід об'єднав 2500 учасників, серед них понад 50 керівників держав та урядів. Серед спікерів форуму – канцлер ФРН Олаф Шольц, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський.