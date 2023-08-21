Олена Зеленська: Вдячні Данії за розуміння, яке зустрічає наша боротьба за життя й свободу

Під час візиту до Королівства Данія Олена Зеленська провела зустріч із міністром підприємництва Мортеном Бедскоу, міністром у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Деном Йоргенсеном і представниками бізнесу країни.

Дружина Президента подякувала за лідерство Данії у фінансовій допомозі нашій країні й за створення Фонду підтримки України. Кошти з нього будуть спрямовані на відновлення шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання, а також на активізацію української економіки та підтримку населення постраждалих від війни територій, насамперед Миколаєва.

Данія взяла на себе провідну роль у відновленні цього міста: 7 березня 2023 року укладено меморандум про започаткування партнерства Данії, Миколаєва та Миколаївської області, яким передбачено, що дансько-українська співпраця здійснюватиметься у восьми напрямах: інфраструктура, ефективне урядування, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого й середнього бізнесу, «зелений» перехід, молодь і культура.

Перша леді розповіла про діяльність Olena Zelenska Foundation і виклики, на які фундація прагне дати відповідь.

«Агресор щодня тероризує мирне населення України, завдає цілеспрямованих ударів по житлових будинках, школах, дитячих садках, об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема, минулої суботи агресор ударив ракетою по центру міста Чернігова, загинуло семеро осіб, серед них одна дитина, постраждало 148 осіб, із них 15 дітей.

«Сьогодні мільйони українців потребують лікування, реабілітації, гуманітарної допомоги; медична та освітня інфраструктура потребує відновлення. Саме тому ми з командою фундації сфокусувалися на трьох важливих напрямах роботи: гуманітарній допомозі, освіті та медицині», – зазначила Олена Зеленська.

Вона висловила сподівання, що в Данії, яка послідовно допомагає нашій країні, фундація знайде нових однодумців для відбудови України.

Перша леді також відвідала в Копенгагені лікарню Марії Єлизавети для дітей, підлітків і молодих родин (Mary Elizabeth's Hospital – Rigshospitalet for Children, Teens and Expecting Families). Дружина Президента побувала в медзакладі разом із міністеркою внутрішніх справ і охорони здоров'я Данії Софі Леде та директоркою проекту лікарні Мерет Ланге.

«Особливо вдячна Данії та її медичним закладам, що приймають на лікування та реабілітацію поранених українських воїнів і цивільних громадян, які отримують у Данії ефективну комплексну допомогу в найкращих лікарнях», – наголосила Олена Зеленська.

За час дії програми медичної евакуації з України (з березня 2022 року) до Данії було вивезено 131 пацієнта, серед них 59 військовослужбовців, чотири дитини з мінно-вибуховими травмами. Королівство також прийняло на лікування 62 пацієнтів з онкологічними захворюваннями (більшість із меланомою шкіри).

Перша леді України запросила Софі Леде та Мерет Ленге взяти участь у першій конференції міністрів охорони здоров’я з усього світу під патронатом третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві 6 вересня.

«Війна в Україні змінила і європейську медицину. Викликів стає більше для всіх. Відповіддю на спільні загрози життю може бути лише співпраця для його порятунку», – наголосила Олена Зеленська.

Вона розповіла, що саме для цього Україна ініціює створення програми міжнародного медичного партнерства. Це означає, що кожна зацікавлена країна може налагодити безпосередню співпрацю з конкретною лікарнею в Україні, обравши відповідний заклад зі свого боку.

«Ми пропонуємо розглянути налагодження прямої співпраці в межах цієї програми між лікарнею Марії Єлизавети для дітей, підлітків і молодих родин (Копенгаген, Данія) та Київською обласною дитячою лікарнею (Боярка, Україна). Ми пропонуємо співпрацю саме між цими медичними закладами, оскільки Рігсгоспіталітет у Копенгагені має унікальний досвід інтегрованих послуг для матерів і дітей. У цій лікарні отримують допомогу не лише діти й підлітки, а також вагітні жінки, що забезпечує безперервний процес спостереження та можливість раннього виявлення багатьох проблем і захворювань», – наголосила перша леді.

У межах візиту до Данії Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена також мали аудієнцію в Її Величності Королеви Маргрете ІІ, Його Королівської Високості Кронпринца Фредеріка та Її Королівської Високості Кронпринцеси Мері.

Її Величність є Верховною головнокомандувачкою Збройних сил Данії, має звання майора Військово-повітряних сил.

Олена Зеленська висловила подяку Королеві за допомогу Україні та українцям: «Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя та свободу».