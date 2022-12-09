Олена Зеленська відкрила розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок збройної агресії РФ

У межах реалізації ініціативи першої леді України Олени Зеленської зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки відбулося розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

У засіданні взяли участь представники посольств і міжнародних організацій: представництва ООН в Україні, Бюро ВООЗ в Україні, посли США, Канади, Швейцарії та Євросоюзу, представники посольства Великої Британії, голови ОВА.

Олена Зеленська звернулася до присутніх зі вступним словом.

«Просте питання «Як ти?» стало гаслом багатьох наших кампаній із психічного здоров’я та виявилося глибшим, ніж нам здавалося, бо воно не тільки про фізичний, а й про душевний стан. Найсильнішим із нас інколи потрібні місяці боротьби не тільки з ворогом, а й із власними стереотипами, щоб прийняти те, що відповідь на це питання може бути: «Зі мною не все гаразд. Мені важко, стресово». Психологічне «не гаразд» – це зараз стан більшості наших співвітчизників. І говорити про це, шукати рішення – нормально, правильно, обов’язково», – зазначила дружина Президента.

На зустрічі було презентовано розроблений у межах Національної програми психічного здоров'я документ – оперативну дорожню карту «Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни». Документ підготували представники державного сектору, агенцій ООН, міжнародних та українських організацій, які працюють в сфері розвитку та гуманітарного реагування, у координації з ВООЗ. Оперативна дорожня карта дасть змогу швидко реагувати на виклики тут і зараз. У ній визначено пріоритети, на які мають орієнтуватися всі, хто працює у сфері психічного здоров'я в умовах гуманітарної кризи. Це дасть змогу узгоджувати свої дії відповідно до визначених у результаті аналізу пріоритетів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що без достатнього фокусу на психічному здоров’ї нації ми матимемо значне навантаження на медичну, соціальну, освітню системи, на систему охорони правопорядку.

«Держава буде драйвером і координатором створення нової системи надання послуг у сфері психічного здоров’я. Послуг, що надаватимуться оперативно, ефективно, без бюрократії. Бо психологічний стан людини впливає на нашу стійкість перед викликами. Втрати в економіці можуть сягати 4-5% ВВП. Добробут українців бачимо основною метою наших спільних зусиль. Вистоїмо, подолаємо труднощі та відбудуємо Україну – сильну державу, головне багатство якої – здорові й талановиті люди», – сказав Прем'єр-міністр.

Учасники зустрічі ознайомилися з результатами аудиту потреб громадян у послугах з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки та міжнародним досвідом побудови систем психічного здоров’я. Також було представлено принципи, що можуть бути використані для покращення системи охорони психічного здоров’я в Україні. Важливо, що крім позитивних міжнародних практик, значну увагу було приділено вивченню помилок, щоб не допустити їх повторення в Україні.

«Ця війна стане для нас тим, що у психології називають точкою постстресового зростання. На основі набутого досвіду та аналізу найкращих міжнародних практик ми побудуємо в Україні одну з найефективніших систем підтримки психічного здоров’я у світі, коли допомогу зможе отримати кожен, хто її потребуватиме. Для цього разом із партнерами ми розробляємо закони та підзаконні акти, навчаємо фахівців, створюємо правила, за якими працюватиме система. Впевнений, ми на правильному шляху, адже після війни допомоги у сфері психічного здоров’я потребуватимуть мільйони українців. І держава буде готова її надати», – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У співпраці та за експертної підтримки ВООЗ створено єдиний координаційний центр з напрацювання рішень та реалізації Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки – Проектний офіс при Кабінеті Міністрів. Надалі проекти, які розробляють та реалізують міністерства, проходитимуть тестування у Проектному офісі задля уникнення дублювань та впевненості, що вони відповідають усім вимогам і міжнародним стандартам.

Нагадаємо, перша стратегічна сесія Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, відбулася влітку за участю першої леді Олени Зеленської, представників низки міністерств і відомств, Верховної Ради, міжнародних організацій, експертів. Вона була присвячена розробці цільових послуг із психічного здоров’я для різних груп населення.

«Украй важливо, щоб усі відомства були активними учасниками цієї взаємодії. Ми не маємо часу на довготривалі експерименти, тому найкращий міжнародний досвід, зібраний для вас у співпраці з Бельгією, США, Великою Британією та Ізраїлем, демонструє, які елементи можуть бути адаптовані для моделі послуг в Україні. Окремі слова подяки адресую Всесвітній організації охорони здоров`я та USAID – за розуміння наших потреб та всебічну допомогу. А ще сьогодні дедалі більше стає зрозуміло, що той унікальний досвід, який, на жаль, здобуває Україна, дасть нашій країні змогу додавати свої кейси та практики у світовий багаж психічного здоров'я», – наголосила дружина Президента.

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.