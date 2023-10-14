Перша леді України Олена Зеленська відкрила ювілейний, 70-й український аудіогід. Українську мову можна почути в Археологічному музеї Кіпру. Дружина Президента приєдналася до відкриття за допомогою відеозв’язку з Києва. У заході також взяли участь перша леді Кіпру Філіпа Карсера, міністр культури країни, представники музею та Посольства України.

Кіпрський музей є першим і найбільшим музейним закладом, створеним на території країни. Він був заснований у 1882 році під час британської окупації острова. У музеї можна побачити унікальні античні експонати, вироби з кераміки, бронзи, теракоти, старовинні монети, вази, скульптури, посуд, золоті прикраси, гончарні вироби тощо. Найбільшу цінність становлять статуя Афродіти Солої та реліквії королівських гробниць Саламіс.

Аудіосупровід українською в цьому музеї з’явився в межах ініціативи першої леді України з упровадження україномовних аудіогідів у провідних пам’ятках світу. Аудіогід у кіпрському музеї став 70-м, ювілейним у проєкті, який реалізовано вже в 43 країнах світу, зокрема у Франції (Версаль) та Великій Британії (Вестмінстерське абатство).

Олена Зеленська відзначила важливість солідарності культур перед загрозою сучасного варварства, яке здійснило напад на Україну, а тепер і на Ізраїль.

«Атака на Ізраїль, як і атаки на Україну, – результат діяльності тих самих сил – сучасного варварства – проти цивілізації. Насильства проти людяності. Вже видно, що ці атаки не мають кордонів. Але їх не мають і солідарність, взаємопідтримка та культура. Це те, що робить сильнішим увесь вільний світ», – наголосила вона.

Перша леді подякувала Кіпру за гостинність до українських біженців та української культури.

«У наших освітніх закладах обов’язково вивчають культуру та історію Середземномор’я – вашу культуру, колиски Європи. Кожен українець знає про це. І потрапити сюди особисто – це доторкнутися до того, про що чуєш із дитинства. Вірю, що історію та цивілізацію народів перемогти неможливо. І кіпрський спадок – доказ цього. Бо він пережив усі варварські навали. Вірю, що так буде і з Україною, і з Ізраїлем. Тож рада запросити всіх кіпрських друзів і українців Кіпру почути історію цієї видатної держави українською. Бо що більше мов у культури, то вона сильніша», – сказала Олена Зеленська.