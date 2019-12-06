Олена Зеленська відвідала дитячу лікарню в Боярці

У день Святого Миколая дружина Президента Олена Зеленська разом з міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою навідала маленьких пацієнтів Київської обласної дитячої лікарні в місті Боярці.

Під час візиту до лікарні перша леді відвідала відділення неонатології, де перебувають породіллі з передчасно народженими дітьми, та неврологічне відділення.

Як розповіла головна лікарка Галина Міщерська, у відділенні недоношених і патології новонароджених у боксах виходжують діток вагою від 800 грамів. Завдяки використанню сучасних технологій показник смертності малюків – один із найнижчих в Україні.

Олена Зеленська поспілкувалася з мамами новонароджених-«поспішайок», як називають діток, котрі народилися передчасно, та подарувала їм спеціальну літературу й засоби для догляду за малечею.

У відділенні неврології, де наразі перебуває 30 дітей, медичні працівники ознайомили першу леді з новими методами лікування й терапії.

З дозволу адміністрації лікарні для старших пацієнтів, у яких немає протипоказань, було влаштовано анімовану виставу. Дітлахів розважали казкові персонажі та фокусник. Малюки також не залишились без подарунків – перша леді привезла для них книжки, набори для творчості та фрукти.

«У такий світлий добрий день радісно має бути всюди. Тож святий Миколай просив передати вам свято. А для батьків найбільший подарунок – ваше здоров’я. Тому одужуйте якомога швидше!» – звернулися Олена Зеленська до дітей, які зібралися в холі перед початком дійства.

Зі свого боку міністр охорони здоров’я подякувала медичним працівникам за їхню працю та турботу.

«Працівники дитячих лікарень допомагають батькам у найскладніші часи, коли їхні малюки хворіють. Я щиро вдячна кожному лікареві, кожній медичній сестрі за їхню щоденну працю, а ще – за вміння зробити свято для малюків, щоб і до тих, хто сьогодні в лікарні, прийшов святий Миколай. Дякую головному лікареві Галині Дмитрівні, заслуженому лікарю України, за душу, яку вона вкладає у кожного малюка, в кожного медичного фахівця. Зі святом усіх!» – сказала Зоряна Скалецька.