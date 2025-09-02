Олена Зеленська відвідала Головний медичний клінічний центр МВС і Пластовий вишкільний центр на Київщині

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у розширеному засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Дружина Президента разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, головою Координаційного центру з психічного здоров’я Кабміну Оксаною Збітнєвою та державним секретарем МВС Інною Ящук відвідала Головний медичний клінічний центр МВС і поспілкувалася з його працівниками про роботу відділення ментального здоровʼя.

Це пілотний проєкт, який розпочався з відділення медико-психологічної реабілітації. Майже за три роки його роботи тут отримали допомогу понад 2500 захисників і захисниць із системи МВС, зокрема й ті, які пережили полон.

Зараз у відділенні регулярно проводять психоосвітні заходи, є зони відпочинку, а також спортивний майданчик.

«Дякую всім фахівцям відомства за захист – фізичний і ментальний. Бо однаково важливі для життя обидва», – сказала перша леді.

Крім того, Олена Зеленська разом із міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, головою Координаційного центру з психічного здоров’я Кабміну Оксаною Збітнєвою, начальником Київської ОВА Миколою Калашником та його заступницею Жанною Осипенко побувала у Пластовому вишкільному центрі в Бучі.

Цей заклад є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Окрім вишколів, тут проводять тренінги, консультації та арттерапевтичні сесії для дітей, молоді, ветеранів та їхніх рідних

Спортивний простір цього центру також бере участь у програмі Президента України «Активні парки», яка створена для того, щоб якомога більше українців мали змогу займатися спортом безкоштовно. Загалом до цієї ініціативи вже долучилося 1500 майданчиків у різних регіонах України, понад 4 млн людей взяли участь у різних активностях.

«Спорт і тренування – один із визнаних психологами методів подолання стресу й тривожності. І кожен українець, дорослий чи маленький, може перевірити це на собі, долучившись до активних парків, "Пласту" або іншого активного, корисного дозвілля», – підсумувала перша леді.