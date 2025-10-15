Володимир Зеленський провів розмову з європейськими лідерами

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував про продуктивну й тривалу зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, під час якої лідери говорили про ППО, потреби України та гарантії безпеки.

«Ми хочемо, щоб Сполучені Штати були частиною безпеки. Ми розраховуємо на лідерство США. І також ми говорили про програму PURL. Сполучені Штати й Президент відкрили для нас цей коридор», – зазначив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що найголовніше зараз – захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі. Президент подякував партнерам, які взяли участь у розмові, за підтримку України.

Лідери скоординували позиції та домовилися, що безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків.