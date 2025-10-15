Президент:

Такі речі, як «петріоти» й «томагавки», здатні закласти довготривалий фундамент миру – звернення Президента
15 жовтня 2025 року - 19:40

Володимир Зеленський провів розмову з європейськими лідерами

18 жовтня 2025 року - 01:48

У Києві відкрився терапевтичний сад, де кожен може відновлювати здоровʼя через контакт із собою чи з природою – Олена Зеленська

17 жовтня 2025 року - 19:32

Підтримка енергосистеми та нові внески для PURL: в Офісі Президента відбувся брифінг для послів країн Північно-Балтійської вісімки

17 жовтня 2025 року - 19:17

Олена Зеленська поспілкувалася з маленькими пацієнтами відділення трансплантології «Охматдиту» та їхніми батьками

17 жовтня 2025 року - 18:16

Робочий візит Президента України до США
17 жовтня 2025 року - 08:30

18 жовтня 2025 року - 01:48

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував про продуктивну й тривалу зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, під час якої лідери говорили про ППО, потреби України та гарантії безпеки.

«Ми хочемо, щоб Сполучені Штати були частиною безпеки. Ми розраховуємо на лідерство США. І також ми говорили про програму PURL. Сполучені Штати й Президент відкрили для нас цей коридор», – зазначив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що найголовніше зараз – захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі. Президент подякував партнерам, які взяли участь у розмові, за підтримку України.

Лідери скоординували позиції та домовилися, що безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків.

Робочий візит Президента України до США

17 жовтня 2025 року - 08:30
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, 17 жовтня 2025 року.
