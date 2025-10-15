Підтримка енергосистеми та нові внески для PURL: в Офісі Президента відбувся брифінг для послів країн Північно-Балтійської вісімки

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів брифінг для послів країн Північно-Балтійської вісімки (Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції).

Ігор Жовква подякував за постійну комунікацію та координацію щодо підтримки України, а також поінформував про актуальну дипломатичну роботу для досягнення миру й надійних гарантій безпеки для нашої держави в межах коаліції охочих, над якими працює Президент України разом з іншими лідерами.

Окрема увага – енергетичному сектору України, який зазнає постійних атак із боку Росії перед початком зими. Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив, що важливо збільшити підтримку української енергосистеми, зокрема завдяки постачанню обладнання.

Сторони обговорили реалізацію ініціативи PURL. Цього тижня про приєднання до програми заявила Фінляндія. Тапер усі країни Північної Європи та Балтії є її учасниками. Днями Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі майже 200 млн дол. Таким чином країни Північно-Балтійської вісімки вже виділили та задекларували майже 750 млн дол. Очікуються нові внески.

Також ішлося про актуальні потреби України, спільне виробництво зброї та залучення інвестицій у військово-технічний сектор. Наша країна працює з партнерами над створенням експортних платформ для зброї, якої в України профіцит.

Крім того, сторони говорили про євроінтеграційне майбутнє України та поділилися очікуваннями щодо результатів засідання Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня в Брюсселі.