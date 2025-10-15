У Києві відкрився терапевтичний сад, де кожен може відновлювати здоровʼя через контакт із собою чи з природою – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті терапевтичного саду на ВДНГ у Києві. Тут зможуть проходити реабілітацію та знайти емоційну підтримку захисники, захисниці й усі, хто цього потребує.

На локації облаштували зону терапевтичного садівництва, адаптивний спортивний майданчик, зону тілесних практик, зелену кімнату «Коло тепла» та місце для групових зустрічей.

Крім того, триває розробка терапевтичних програм, за якими реабілітологи й психологи працюватимуть із військовими, ветеранами, членами їхніх сімей та постраждалими цивільними. Водночас вхід на локацію буде вільним для всіх охочих.

«Нам усім, а надто тим, хто зазнав болю війни, зараз дуже бракує місць і ситуацій, які дають відчуття безпеки, спокою та гармонії. Тут, у саду, можна знову принаймні наблизитися до них. Це і є терапевтичний ефект природи та взаємодії з нею, доведений уже багатьма науковими дослідженнями. Сподіваюся, в Україні таких місць тільки більшатиме. Вважаємо цей сад пілотним проєктом, який поступово проросте всюди, де потрібний», – зазначила перша леді.

Весь простір – безбар’єрний: обладнаний навігацією для людей із порушенням зору, має тверді та нековзкі покриття, зони відпочинку містять лавки зі спинками й підлокітниками, а поряд із ними облаштовані місця для крісел колісних.

Проєкт реалізує ВДНГ разом із Міністерством у справах ветеранів у межах Національної стратегії створення безбарʼєрного простору в Україні з ініціативи першої леді Олени Зеленської.