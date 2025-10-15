У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів.

У зустрічі взяли участь: президент і виконавчий директор Інституту Гудзона Джон Волтерс, старший науковий співробітник Інституту Гудзона Люк Коффі, старший науковий співробітник і директор Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Пітер Роу, старший співробітник Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Даніел Кочіс, співголова Центру американської безпеки America First Policy Institute Роберт Вілкі, наукова співробітниця America First Policy Institute Анна Гардейдж, президент Американського інституту підприємництва Роберт Доар, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Фредерік Каган, виконавча директорка Інституту Маккейна при Університеті штату Аризона Eвелін Фаркас, президент Фонду Джеймстауна Пітер Меттіс, регіональний директор з питань Євразії Міжнародного республіканського інституту Стівен Нікс, засновник і президент Фонду захисту демократії Кліффорд Мей, президентка та виконавча директорка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова, старший експерт Центру аналізу європейської політики Курт Волкер, президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман, старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Стівен Сестанович, президент програми оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс, віцепрезидент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс, засновниця та президентка Інституту вивчення війни Кімберлі Каган, президентка Німецького фонду Маршалла США Александра де Хуп Шеффер, президент і головний виконавчий директор Атлантичної ради Фред Кемп, директор Євразійського центру імені Д. Патрічіу при Атлантичній раді Посол Джон Гербст, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід, старша радниця Євразійського центру Атлантичної ради Дебра Каган.

Під час зустрічі детально обговорили ситуацію на полі бою, технологічну сторону війни та важливість продовження санкційного тиску на Росію для того, щоб обмежити її здатність фінансувати свою воєнну машину та змусити сісти за стіл переговорів. Особливу увагу приділили санкціям проти тіньового флоту.

Також говорили про подальший розвиток українського оборонного виробництва, зокрема дронів, українсько-американську військово-технічну співпрацю й динаміку відносин із США.